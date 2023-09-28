聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工生殖 苗栗明年擬補助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦上任後，首次主導的縣府明年總預算草案，規模約253億元，比今年增加20億元左右，鍾東錦敬老禮金、學生營養午餐等重大政策，全納入編列。

縣府明年總預算草案，歲入編列252億9389萬6000元，歲出250億6389萬6000元，債務舉借86億7000萬元，債務償還89億元，鍾東錦政策約3.8億元全部納編。

其中，1年3000元三節敬老禮金，縣府負擔二節2億多元，估10萬人受惠，學生午餐加碼10元，預算9000多萬元，65歲以上長者看診免掛號費，也編列2000萬元。

苗栗縣出生率偏低，鍾東錦列管，縣府發放生育津貼，目前1胎1萬元，明年起第2胎以上2萬元，編列4000多萬元。衛生局也規畫明年施行「幸福苗栗 好孕來-體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助」方案。

鍾東錦 債務

延伸閱讀

三義木雕節年度盛會雙十連假登場 數十項活動廣邀遊客

苗栗明年總預算草案253億 鍾東錦政見3.8億全納入

苗栗縣長赴陸交涉文旦解禁有譜？陸國台辦：願共同努力

苗栗銅鑼畜牧循環中心案有異聲 鍾東錦：有味道就關廠

相關新聞

住宅區7擾鄰設施 桃推靜鄰專案

住家附近若有酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施常引發民眾反感，桃園市政府昨天祭出「靜鄰專案」，針對7大類行為研議修...

人工生殖 苗栗明年擬補助

苗栗縣長鍾東錦上任後，首次主導的縣府明年總預算草案，規模約253億元，比今年增加20億元左右，鍾東錦敬老禮金、學生營養午...

新竹關埔空橋 科管局允補助1.19億

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋，預計今年底前要發包工程，初估總經費要1....

苗栗通霄電廠海底輸氣管線工程公聽會 台電允諾審查通過前不會動工

台電公司「通霄電廠第二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」預計114年4月動工，今天下午2點在苗栗縣通霄鎮綜合活動中心舉辦...

高虹安力推蓋關埔空橋 竹科管理局同意補助1億1934萬元

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋預計今年底前要發包工程，初估總經費要1.5...

中秋節玩小人國各景點 桃警建議3替代道路免塞車

中秋節後天（29日）起3天連續假期，預估許多民眾出踏青或烤肉度假，桃園市龍潭區小人國主題樂園、台灣客家茶文化館及世界客家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦