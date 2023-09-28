人工生殖 苗栗明年擬補助

苗栗縣長鍾東錦上任後，首次主導的縣府明年總預算草案，規模約253億元，比今年增加20億元左右，鍾東錦敬老禮金、學生營養午餐等重大政策，全納入編列。

縣府明年總預算草案，歲入編列252億9389萬6000元，歲出250億6389萬6000元，債務舉借86億7000萬元，債務償還89億元，鍾東錦政策約3.8億元全部納編。

其中，1年3000元三節敬老禮金，縣府負擔二節2億多元，估10萬人受惠，學生午餐加碼10元，預算9000多萬元，65歲以上長者看診免掛號費，也編列2000萬元。

苗栗縣出生率偏低，鍾東錦列管，縣府發放生育津貼，目前1胎1萬元，明年起第2胎以上2萬元，編列4000多萬元。衛生局也規畫明年施行「幸福苗栗 好孕來-體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助」方案。