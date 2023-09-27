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竹縣再增1起本土登革熱 竹縣府加強清消

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣府說，本土登革熱個案再增1例，個案住在新埔鎮，有到台南的旅遊史，衛生局說，已在個案住家半徑50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源，加強環境清消。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣本週土登革熱個案增1例，個案為男性在9月11至14日到台南市老家居住後返回竹縣，17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀後續就醫。

新竹縣衛生局指出，這次接獲通報後立即疫調，並對於個案居住地及工作地半徑50公尺噴藥消毒，擴大清除孳生源及積水容器，共清查2個社區共145戶。

衛生局說，此案也針對同住家人2人、職場同事40人及住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

衛生局統計，截至112年9月27日止，新竹縣已累計15例確診登革熱病例且均為輕症，其中6例本土、9例境外移入。

衛生局說，中秋連假將近，民眾返鄉聚會、外出旅遊踏青或是進行烤肉等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，避免遭蚊蟲叮咬。

衛生局說，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫。

衛生局 新竹 登革熱

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