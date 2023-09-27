桃園大溪老街知名景點多 中秋連假暢遊替代道路看這裡
中秋連續假期後天（29日）起三天，桃園市大溪老街、石門水庫、角板山、小烏來、拉拉山國家森林遊樂區知名旅遊景點，預估湧入人、車潮，大溪警分局今天下午表示，為避免往返大溪老街、復興區台7線塞車，警方規畫交通疏導及建議替代道路，暢遊大溪、復興區景點，避免塞車。
大溪分局表示，這次中秋連假，大溪轄區的國3大溪交流道29日上午6至12時，配合執行高乘載管制措施，另配合人、車潮管制，大溪和平老街畫設行人徒步區，康莊路、和平街五岔路口交通管制，康莊路、金城路路口視車潮擺放交通錐禁止車輛左轉管制，前往大溪老街車輛可停放月眉停車場及大溪橋頭停車場步行，警方在復興區台7線、巴陵道路沿線，亦將派警力在重要路口疏導上下山車流。
市警局認為連假下午時段主要道路壅塞較明顯，呼籲遊客多利用替代道路行駛。大溪警方規畫大溪老街回程替代道路，包括1條是往台北遊客，建議改走大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區、國3三鶯交流道返回，1條是往桃園、新北遊客，建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區返回。
規畫復興區台7線下山替代路，包括1條是往新竹遊客，建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮返回，1條是往台北遊客，建議改由台7乙線往新北市三峽區接國3三鶯交流道返回，減少壅塞。
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