快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

桃園大溪老街知名景點多 中秋連假暢遊替代道路看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中秋連假大溪、復興區景點多，預估人車潮多，警方國3管制高承載，規畫替代路交管疏導。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪、復興區景點多，預估人車潮多，警方國3管制高承載，規畫替代路交管疏導。記者曾增勳／翻攝

中秋連續假期後天（29日）起三天，桃園大溪老街石門水庫、角板山、小烏來、拉拉山國家森林遊樂區知名旅遊景點，預估湧入人、車潮，大溪警分局今天下午表示，為避免往返大溪老街、復興區台7線塞車，警方規畫交通疏導及建議替代道路，暢遊大溪、復興區景點，避免塞車。

大溪分局表示，這次中秋連假，大溪轄區的國3大溪交流道29日上午6至12時，配合執行高乘載管制措施，另配合人、車潮管制，大溪和平老街畫設行人徒步區，康莊路、和平街五岔路口交通管制，康莊路、金城路路口視車潮擺放交通錐禁止車輛左轉管制，前往大溪老街車輛可停放月眉停車場及大溪橋頭停車場步行，警方在復興區台7線、巴陵道路沿線，亦將派警力在重要路口疏導上下山車流。

市警局認為連假下午時段主要道路壅塞較明顯，呼籲遊客多利用替代道路行駛。大溪警方規畫大溪老街回程替代道路，包括1條是往台北遊客，建議改走大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區、國3三鶯交流道返回，1條是往桃園、新北遊客，建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區返回。

規畫復興區台7線下山替代路，包括1條是往新竹遊客，建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮返回，1條是往台北遊客，建議改由台7乙線往新北市三峽區接國3三鶯交流道返回，減少壅塞。

中秋連假大溪、復興區景點多，預估人車潮多，警方國3管制高承載，規畫替代路交管疏導。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪、復興區景點多，預估人車潮多，警方國3管制高承載，規畫替代路交管疏導。記者曾增勳／翻攝

大溪老街 桃園 替代道路 車潮 石門水庫

延伸閱讀

中秋連假將至...台中警出動空拍機掌握路況即時疏導

趕中秋連假前通車 台南和緯路5段延伸工程紓解安平交通

中秋連假雨怎麼下、何時降溫？氣象署一張圖告訴你

中秋連假國道客運享優惠 88條路線平日優惠價或85折

相關新聞

高虹安力推蓋關埔空橋 竹科管理局同意補助1億1934萬元

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋預計今年底前要發包工程，初估總經費要1.5...

苗栗通霄電廠海底輸氣管線工程公聽會 台電允諾審查通過前不會動工

台電公司「通霄電廠第二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」預計114年4月動工，今天下午2點在苗栗縣通霄鎮綜合活動中心舉辦...

中秋節玩小人國各景點 桃警建議3替代道路免塞車

中秋節後天（29日）起3天連續假期，預估許多民眾出踏青或烤肉度假，桃園市龍潭區小人國主題樂園、台灣客家茶文化館及世界客家...

竹市柴油車排煙檢測站翻新啟用 1年可檢測2200輛柴油車

新竹市位於浸水北街450號的柴油車排煙檢測站使用超過20年，市府考量建物及設備相關機件都老化，經爭取到環境部經費於去年共...

夾娃娃店、麻將館注意 桃市府祭「靜鄰專案」修法嚴管

住家附近若有酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施常引發民眾反感，桃園市政府今天祭出「靜鄰專案」，針對7大類行為研議修...

快慢車道分隔島拆除數月未動工 桃交通局曝原因

桃園中壢領航北路車流量大，加上青埔地區近年發展移入人口增加，現況領航北路為雙向共有6線道並設置中央及快慢車分隔島，由於目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦