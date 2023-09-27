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高虹安力推蓋關埔空橋 竹科管理局同意補助1億1934萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
關埔空橋第一期建設將跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區。圖為模擬圖。圖／竹市府提供
關埔空橋第一期建設將跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區。圖為模擬圖。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋預計今年底前要發包工程，初估總經費要1.5億元。國科會新竹科學園區管理局確定同意補助1億1934萬元於關埔空橋建設，市府今天分享這項好消息，表示將盡速辦理工程招標相關程序，預計今年10月下旬可上網公告。

依據竹科管理局最新發函提到，新竹市政府向科管局申請專案補助「新竹市關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫」(總建設經費約5億2775萬餘元），考量園區作業基金長期舉債，園區財務負擔仍相當沉重，惟為使園區發展與地方建設共榮，並配合中央人行環境改善政策推動，科管局原則同意補助1億1934萬元。

竹科管理局也說明，其餘興建經費部分，考量此計畫為市政建設之一環，不足經費，請由市府預算執行，或洽其他機關單位爭取協助。並提到科管局同意的補助經費，得由市府視需求於該建設計畫於各分期計畫分配運用。

對此，市長高虹安今天下午表示，從立委時期就開始為關埔居民積極奔走，爭取竹科管理局專案補助空橋，上任後更責成秘書長張治祥為窗口，全力爭取，如今終於獲得好消息，兌現對市民的承諾。

市府指出，關埔空橋第一期建設計畫，包括跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）路段今年5月起已依都審修正通過方案，啟動市場訪價、詢價、編製合理預算、工期作業，並積極與各營造業者溝通，消弭物價風險疑慮及提高廠商投標意願。

工務處表示，關埔空橋規畫設計案已辦理兩場地方公聽會，並向民眾說明第一期空橋設計內容及施工規劃，也完成細部設計審查，並已備妥招標文件，且相關經費已獲科管局補助，將盡速辦理工程招標相關程序，預計今年10月下旬可上網公告，如順利發包，預計於今年12月底前工程開工。

都發處也說明指出，關埔空橋建設計畫，除積極爭取中央計畫型補助款及執行計畫型補助外，並已同步透過多元方式，持續朝建構關埔空橋生活圈目標邁進，朝最有效使用市庫預算、增進市民福祉方式辦理，未來將成為慈雲路串接新竹科學園區，重要都市入口意象。

立委鄭正鈐說，去年5月他兩度邀集科技部與新竹科管局商議，要求科技部研議以「專案補助」的方式補助慈雲路空橋建設經費；感謝竹科管理局在園區作業基金長期舉債，財務負擔沉重的情況下，同意關埔空橋建置的專案補助，這將是園區與地方共榮發展，非常重要的指標。

國科會新竹科學園區管理局確定同意補助1億1934萬元於關埔空橋建設，市府今天分享這項好消息。圖／竹市府提供
國科會新竹科學園區管理局確定同意補助1億1934萬元於關埔空橋建設，市府今天分享這項好消息。圖／竹市府提供

高虹安 國科會

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