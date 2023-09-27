快慢車道分隔島拆除數月未動工 桃交通局曝原因

桃園中壢領航北路車流量大，加上青埔地區近年發展移入人口增加，現況領航北路為雙向共有6線道並設置中央及快慢車分隔島，由於目前車流量大幅增加，地方盼能拆除分隔島增加車道，今年4月初會勘卻遲遲未動工改善。

桃園市交通局交通工程科長曾啟倫回應，因初估經費達2億，加上每個街廓要改善需求不同，持續跟當地確認如何依各段做增加避車彎、人行道拓寬、增設停車格等，預計這周確認全部改善或是先做部分。

市議員黃崇真表示，青埔人口變多，且每到假日總聚集許多人潮，領航北路為主要幹道之一，過去規畫快慢車中間存在分隔島，不過近年道路使用率大幅增加，快慢車道分隔島容易造成快車道右轉與慢車道車輛發生事故問題。

黃崇真說，希望將現有雙向各2線道快車道及1線道中央的分隔島拆除，再增加1線道，讓直行車道增加，多出的空間可增加避車彎、停車格與人行道加寬，若還有空間也可增加自行車道，讓騎乘YouBike通勤民眾有更安全空間。不過數個月過去遲遲未見交通局依當時會勘內容動工改善。

曾啟倫表示，原先有考慮要將中央分隔島汰除掉，不過因下面太多管線開挖不可行，因此改成打除快慢車道分隔島，優先改善高鐵南路二段至青昇路雙向共2.6公里。

曾啟倫指出，領航北路路寬約有40米，扣除掉中央分隔島4米，一側人行道、快慢車道及分隔島約有18米，打除掉的分隔島增加空間，研擬做偏心左轉道，或增加避車彎、人行道拓寬、增設停車格等。

曾啟倫說，因初估改善經費要達2億元一下無法拿出這麼多經費，加上領航北路沿途開發程度不一，每個街廓面臨到的需求不同，因此跟當地里長討論，每段可能要改善的會是增加避車彎、人行道拓寬、增設停車格等，依不同需求來研擬，這周會再確認看是要整段重做還是先施作部分路段試辦。