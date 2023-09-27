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影／遠見雜誌永續競爭力調查非六都第一 高虹安：很大鼓舞

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府日前宣布推出「ESG媒合平台」，市長高虹安出席記者會，表示此平台為全國首創，由局處盤點提供34個合作議題、橫跨12項永續發展目標。本報資料照
新竹市政府日前宣布推出「ESG媒合平台」，市長高虹安出席記者會，表示此平台為全國首創，由局處盤點提供34個合作議題、橫跨12項永續發展目標。本報資料照

「遠見雜誌」今天公布2023縣市總體競爭力調查結果，新竹市在「總體競爭力」中，拿下一般縣市組龍頭寶座，被評為年度「競爭力典範之城」，並獲得全國第六佳績。市長高虹安今天出席柴油車排煙檢測站啟用儀式得知這項成果，表示是相當大的鼓舞，身為科技與國際城市，未來也會繼續努力。

新竹市政府指出，根據遠見雜誌最新公布調查結果，新竹市在12大面向評比中，「社會永續」全國第二、非六都第一；「經濟與就業」全國第三、「生活品質與現代化」全國第四、「環保與環境品質」全國第五、「環境永續」全國第六，也都是非六都第二。

高虹安說，上任將近一年，很高興新竹市在遠見2023縣市總體競爭力調查中拿下非六都第一的殊榮。在「社會永續」表現亮眼，社會處說明，在婦女兒童福利方面，為落實「0到6歲市府養」政策，今年4月開辦東區夜間及假日定點臨托服務，並取消好孕專車申請排富限制，並預告托育補助將在10月份開始每月加碼500到1500元。

對於長輩的照顧，市府除持續發放安老津貼及重陽敬老禮金外，今年也放寬全口活動假牙補助條件，今年也升級擴大敬老愛心卡的服務，7月起可租借國民運動中心場地、8月更擴大開放搭乘台鐵、9月開放農會擴大使用，都希望能讓新竹市的長輩永續樂活。

新竹市在這份調查得到環境永續「最佳進步獎」，環保局表示，因應永續發展、2050淨零碳排趨勢及氣候變遷因應法通過，「新竹市永續發展推動小組」將進行轉型及升級，成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」，以綜整永續發展。

此外，竹市預計於今年底發布第二版地方自願檢視報告，持續精進及落實17項永續發展目標及相關政策的推動，今年也擴大推動老舊機車汰換補助、啟動「新竹市空氣品質即時監測網」等以實際行動落實淨零碳排政策以延緩氣候變遷，達到資源循環、零廢棄。

高虹安強調，自己上任後針對環境永續有許多努力，包含首創全國建置「新竹市ESG媒合平台」，還有推動減塑行動、設置資源回收站設置等，方方面面打造新竹市為永續發展城市，後續也將繼續推動國內、外永續組織交流及產官學研民等跨域合作。

根據遠見雜誌最新公布調查，新竹市在12大面向評比中，「社會永續」全國第二、非六都第一。圖／竹市府提供
根據遠見雜誌最新公布調查，新竹市在12大面向評比中，「社會永續」全國第二、非六都第一。圖／竹市府提供

新竹 競爭力 高虹安

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