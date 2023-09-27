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火影忍者路跑11月石門水庫登場 8千個免費名額明午開搶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀旅局11月5日將在石門水庫舉辦火影忍者路跑活動，8千個免費參賽名額明天開搶。圖／翻攝自火影忍者路跑官網
桃園市觀旅局11月5日將在石門水庫舉辦火影忍者路跑活動，8千個免費參賽名額明天開搶。圖／翻攝自火影忍者路跑官網

桃園市觀光旅遊局推廣在地景點，11月4日至12日將石門水庫舉辦「火影忍者修練嘉年華」系列活動，除了千人免費路跑，還有角色扮演、動漫音樂會和小朋友的忍者體驗營，明天（28日）中午12點開放網路報名，由於名額有限，欲參加者從速。

觀旅局指出，火影忍者修練路跑將於11月5日上午7時登場，依路線長度和完賽裡分有 A、B、C和S級4組；C級為5公里趣味路線，開放6千人免費報名參加，B級為7公里健走路線，開放2千人免費參加。A級和S級也是7公里健走路線，完賽有毛巾、徽章和頭徽等完賽禮可領，2個級距個開放1千6百人報名，須另繳報名費，10月12日前有早鳥優惠。

路跑路線分別經過石門水庫南、北苑、槭林公園和石門大壩等處，沿途可飽覽湖光山色，另有火影言、超大型九尾等經典動漫場景可打卡拍照。活動另有全齡組，開放65歲以上長者、隊員年齡相差超過50歲的爺孫組或銀髮組報名，完賽還能將獨家T-Shirt帶回家。

觀旅局表示，大溪、龍潭和石門水庫統稱「大龍門」，是桃園重要觀光和欣地區，每年觀光人次超過1千2百萬名，希望透過體育、文化、地方產業及相關資源，讓旅客可以留下更深刻的印象。本活動結合知名動漫「火影忍者」打造城市專屬路跑嘉年華，盼能為地方注入新的旅遊機會，營造適合全齡共遊的旅遊熱區。活動詳情可上官網查詢

桃園市觀旅局11月5日將在石門水庫舉辦火影忍者路跑活動，8千個免費參賽名額明天開搶。圖／翻攝自火影忍者路跑官網
桃園市觀旅局11月5日將在石門水庫舉辦火影忍者路跑活動，8千個免費參賽名額明天開搶。圖／翻攝自火影忍者路跑官網

石門水庫 忍者 路跑 桃園

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