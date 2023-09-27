三義木雕節年度盛會雙十連假登場 數十項活動廣邀遊客

2023三義木雕藝術節「木藝慢活嘉年華」將於10月7至10日雙十連假在三義木雕博物館廣場及水美商圈舉行，安排數十場各項活動，苗栗縣長鍾東錦歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美及山城慢活樂趣。

苗栗縣文化觀光局指出，今年三義木雕藝術節以「藝氣」為主題，呼應三義為木雕起源地，透過三義木雕節的年度盛會，再次開啟經典的藝文饗宴；在木雕館廣場進行的活動，包括木雕大師現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、陶土切削體驗等活動；在神雕邨街道有「冰雕與電鋸」；水美藝術商圈有竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡等藝文活動，內容多元，盼全國民眾來三義深度探索，品味山城之美。

縣府上午為木雕節行銷，邀木雕藝師父子檔進行雙人鋸木體驗，凸顯三義木雕「傳承」的永續發展精神，讓來賓體驗木藝及三義木雕的「藝氣」，會場並有木雕、文創業者及三義在地社區參與，展現各方共同推動三義觀光旅遊的努力和發展。

縣長鍾東錦指出，民眾到三義欣賞木雕藝術、體驗慢城生活，可感受當地蓬勃的生態資源與木雕文化，木雕節規畫兼具知性與感性的「慢城心旅木藝鐵道遊」、「地圖集藝」探索木雕師工坊，希望將不同面向的文化景點，融入三義小城的雕刻秘境，邀民眾感受木雕藝術及豐富人文風情故事。

文觀局副局長黃智群表示，木雕節每年都吸引大批遊客，今年三義木雕節系列活動10月7日當天上午11點安排祭祀巧聖先師魯班公為木雕節揭幕，下午1點30分辦社區才藝競賽，下午3點開幕及國際木雕競賽頒獎典禮，將表揚台木雕薪傳成就獎，現場公布並頒獎。

當天還有惠風舞蹈團、泰安怡啦文化藝術團等豐富表演，為現場添增熱情活力；歡迎大家在4天雙十連假到在木雕博物館及水美商圈，放慢忙碌腳步走進山林，在三義木藝慢城中享受慢食、慢活、慢遊樂趣，感受三義與眾不同的藝文風情。相關資訊可上活動通網站查詢。