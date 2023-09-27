苗栗明年總預算草案253億 鍾東錦政見3.8億全納入

苗栗縣長鍾東錦上任後，首次主導的縣府明年總預算草案出爐，規模約253億元，比今年總預算增加30億元左右，鍾東錦敬老禮金、學生營養午餐等重大政策3.8億元，全部納入編列。

縣府明年總預算草案，歲入編列252億9389萬6000元，歲出250億6389萬6000元，債務舉借86億7000萬元，債務償還89億元，草案將送縣議會審查，而今年總預算歲入232億1801萬3000元，歲出229億8801萬3000元，舉借86億7000萬元，償還89億元。

鍾東錦重大政策約3.8億元全部納編，其中，1年3000元三節敬老禮金，縣府負擔二節2億多元，預計10萬人受惠，學生午餐加碼10元，預算9000多萬元，65歲以上長者看診免掛號費，也編列2000萬元。

此外，苗栗縣出生率偏低，鍾東錦列管，其中，縣府發放生育津貼，目前1胎1萬元，明年起第2胎以上發放2萬元，縣府編列4000多萬元預算，鍾東錦並宣布縣府員工懷孕生子都有紅包，希望增加誘因。

縣府衛生局為提升生育率，避免育齡婦女錯過最佳生育時機、協助育齡婦女了解卵巢功能，及支持減輕不孕夫妻進行試管嬰兒之經濟負擔，規畫明年施行「幸福苗栗 好孕來-體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助」方案。

其中，體外授精人工生殖、凍卵療程及管理費用補助，對象設籍苗栗6個月以上已婚女性，或丈夫設籍苗栗6個月以上尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶，體外授精人工生殖全年補助100案，每年每人2萬元；凍卵療程及管理費用全年補助30案，每人終身補助一次2萬元；卵巢功能檢查（AMH）補助對象設籍滿1年以上 25歲至40歲女性，全年補助400案，僅限在苗栗縣合約醫療院所抽血檢查者，每年每人1000元。