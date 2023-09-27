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影／駁斥沒取消500元中秋禮金 高虹安：前市府錯誤編列預算

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府有員工發現過往都會發放的500元中秋禮金卻未入帳，再度引發話題討論，市長高虹安今天受訪澄清，是因為前市府預算錯誤編列。記者張裕珍／攝影
新竹市政府有員工發現過往都會發放的500元中秋禮金卻未入帳，再度引發話題討論，市長高虹安今天受訪澄清，是因為前市府預算錯誤編列。記者張裕珍／攝影

中秋節快到了，新竹市政府有員工發現過往都會發放的500元中秋禮金卻未入帳，再度引發話題討論。市長高虹安今天受訪澄清，是因為前市府預算錯誤編列，「長年編錯，不能一直錯下去」，知道之後主計處、人事處與行政處研商決定改以舉辦活動，並以誤餐費形式處理，強調明年之後預算正常編列，就不會有問題。

高虹安今天受訪被問到中秋禮金一事，直言「這更好笑」。她說，今年的預算書是前市府時期編列，由於該筆中秋禮金是由行政處編在業務費裡頭，正在進行前置作業時，人事、主計處發現不能這樣編，因為員工文康費用不能編在業務費，而是福利、文康費用都應該是由人事處向下編列。

高虹安說，由於不能讓同仁心裡有落差，也避免審計處會來糾正，若依照現在（檢視）的標準來看，因此為了依法行政，相關局處想出另一種方式處理，強調中秋禮金不是取消、不是不發給大家，而是為何會有錯誤預算編列，不應該沿用這樣的陋習。

「不是我小氣、不發。」高虹安也解釋，目前會用辦活動給誤餐費的方式發放，自己要嚴正駁斥是因為預算長年編錯，不能錯誤一直編下去，這樣不對、不行，因為主計人事處認為不能這樣發，強調在知道預算編列有問題後即時處理，不要違法，也讓市府員工保有小確幸，之後正常編列就不會有問題。

中秋節 高虹安 新竹

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