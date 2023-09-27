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史上頭一遭！4位總統參選人齊現身拱天宮160周年慶

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為迎接盛事，苗栗縣政府也首次舉辦陣頭活動，9月28日、29日在通霄慈后宮舉辦「2023恩典媽祖藝陣文化季」活動。圖／陳超明服務處提供
為迎接盛事，苗栗縣政府也首次舉辦陣頭活動，9月28日、29日在通霄慈后宮舉辦「2023恩典媽祖藝陣文化季」活動。圖／陳超明服務處提供

白沙屯拱天宮建廟160周年慶，將在9月29日至10月1日舉辦為期三天的｢慈暉映沙墩｣活動，29日當天上午10點開幕式，總統參選人賴清德柯文哲侯友宜有機會同框現身，參加祈安法會，郭台銘則是下午1點左右才會到場，4位總統參選人同日相繼現身拱天宮，可說是史上頭一遭！

據了解，目前確定的是柯文哲會最早到，參加10點的開幕式，停留時間未定；副總統賴清德預計10點半到11點半蒞臨參加建廟160周年慶祝活動的祈安法會；侯友宜則是預計10點40分到場，三人有機會同框現身。郭董抵達的時間則還在聯絡中，初步暫定是下午1點左右，與其他三位總統參選人錯開。

廟方表示，目前已有超過2000尊媽祖報名回娘家，參與這百年難得一見的女神盛會，屆時各友宮、廟宇、民宅聖母及各地的媽祖婆都會蒞臨拱天宮紅壇。最特別的是雲林北港朝天宮媽祖也會前來白沙屯來作客，並提早一天於28日到通霄市區遶境賜福，當晚駐駕慈后宮，隔天一早將由拱天宮三媽前往通霄慈后宮接駕，預計6點出發，從慈后宮一路徒步回到拱天宮。

為迎接盛事，苗栗縣政府也首次舉辦陣頭活動，9月28日、29日在通霄慈后宮舉辦「2023恩典媽祖藝陣文化季」，立委陳超明也爭取台電、中油贊助經費，現場將有精采的陣頭表演、陣頭文物展覽、臉譜彩繪、煙火施放等豐富活動，歡迎中秋連假來通霄，共同體驗一場百年難得的宗教饗宴。

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