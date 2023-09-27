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畜牧循環中心 鍾東錦：有味道就關廠
苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心計畫設置在銅鑼鄉後龍溪畔，部分地方人士疑慮臭味汙染，掛白布條抗議，縣長鍾東錦昨天保證「如果有味道就關廠」，並要求做好回饋措施。
縣府規畫在銅鑼鄉苗栗縣動物保護教育園區旁，特定農業區農牧用地興辦畜牧循環資源利用研究中心，預定明天上午10點開說明會，但地方人士在畜牧循環中心預定地中平大橋入口處，懸掛「堅決反對病死豬禽化製廠來銅鑼」白布條抗議。
銅鑼鄉代徐裕逢說，化製廠1年前欲設在後龍鎮龍坑里，遭強烈反對，輾轉要到銅鑼，後龍不要的，銅鑼也不要，許多居民憂心忡忡，動員參加說明會表達心聲。
「如果有味道就關廠。」鍾東錦昨在縣務會議宣示，目前技術可以克服，保證味道不會飄散，且縣府要做好回饋工作，採肉品市場官股占大股的模式，銅鑼鄉長、鄉民代表會主席擔任當然董事，參與及監督畜牧循環中心經營，鄉親可以更放心。
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