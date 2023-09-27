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放危險物廠商 楊文科下令清查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

屏東明揚工廠爆炸案影響，新竹縣長楊文科昨在縣府主管會報指示消防局及環保局，清查並標示出存放中高度危險性的有毒及化學物廠商。消防局長陳中振表示，縣府列管的公共危險物品場所今年已檢查133家，有4家限期改善、4家裁罰。

楊文科指出，環保局及消防局應突擊檢查，確認包括竹科、新竹工業區、五龍工業區等廠商，是否確實申報登記廠內的化學、有毒物質等危險物品，尤其有中高度危險性的要特別標示，讓消防局到場救災時一看就知道，「寧願平常多做、辛苦一點」，減少消防人員損傷。

環保局長蕭宏杰表示，廠商若有毒化物儲存、進出，都要向環保局取得許可及申報，環保局也會派員去工廠查核是否與申報相符。

消防局長陳中振說，竹縣廠商都已造冊列管，有公共危險物品的場所共196家，每年定期檢查1次，去年有41家檢查缺失限期改善，另有11家裁罰，今年截至目前總計檢查133家，有4家限期改善、4家裁罰。

針對廠商資訊公開透明的「資訊權」，消防局指出，將確實督促場所管理權人，備妥廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，置放警衛室等處所，另積極自主申報場內化學品。消防局強調，為預防相關事件發生，將持續辦理消防安全檢查，發現場所有缺失時，依規開立限期或舉發單，並協助改善。

新竹 楊文科 屏東

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