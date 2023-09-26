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市府員工怨中秋福利金沒了 竹市：由其他預算發放

中央社／ 新竹市26日電
新竹市政府外觀照。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
新竹市政府外觀照。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

新竹市府員工抱怨，已發放多年的中秋節福利禮券疑似遭取消。市府表示，今年文康活動經費是去年編列，不足支應，將調整由其他預算、符合主計相關規定發放。

1名新竹市政府員工告訴中央社記者，往年中秋節前，市府都會發放新台幣500元的中秋福利禮券，但今年的仍未領到，質疑「已行之有年的福利，換了市長就沒了。」

另有員工說，同事們都在討論，為何還未收到中秋福利金，原本聽說要延後發放，近日又聽說取消發放，讓不少人難過「小確幸沒了」，若中秋福利禮券非法定福利，市府決議要取消，員工也只能接受。

對此，新竹市府行政處表示，禮券發放屬文康性質，但今年文康活動費（於去年編列）不足支應，故今年將改由其他預算用途，符合相關規定發放，維護員工權利。

行政處指出，市府已將明年的文康費用經費編入，除員工生日禮金，中秋節也有規劃，且將改由人事處統一發放，直接匯入個人帳戶。

中秋節 禮券 新竹

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