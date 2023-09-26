竹縣議員與企業攜手做愛心 捐雞精、雞腿讓弱勢度中秋

中秋節即將到來，知名食品元進莊企業有限公司與新竹縣議員楊昌德攜手做愛心，特別捐助2600包雞精與5箱雞腿給新竹縣社會處，希望幫助弱勢家庭度過中秋佳節。

新竹縣社會處長陳欣怡表示，感謝元進莊公司經理黃承基代表公司捐贈食品，以及議員楊昌德共同做公益，預計100戶弱勢家庭將收到這份愛心，期盼讓他們過一個溫暖的中秋節，同時感受社工溫暖問候與關懷。

議員楊昌德說，元進莊公司熱心公益，因緣際會下得知他在地方上長期照顧弱勢團體，所以特別將物資贈送給他，讓他有機會與縣府共同照顧需要幫助的人，交由縣府將愛心分送出去，未來還有更多愛心不斷湧入。

楊昌德說，期待各界持續給予支持與協助，讓公私協力、齊心實踐「愛心無限，關愛到新縣」，達成「兒少開心、婦女安心、老人放心、身障貼心及弱勢關心」的願景，讓縣民生活更幸福。

社會處提到，社會福利的推展必須由公、私及第三部門協力合作，才能形成完善的社會支持系統與增進弱勢團體經營能力，縣府也會持續合作，建立更健全的社會安全機制。縣府另也設有物資銀行，民眾或企業如欲捐贈物資，可洽社會處社會救助及社工科（03-5518101#3239、#3173）。