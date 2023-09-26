桃園五福宮中秋博餅超熱鬧 朱立倫曝侯友宜本來也要來

桃園市南崁五福宮今天舉辦一年一度的「中秋博餅狀元王」活動，現場擠滿上百人潮，包括桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫也一起參與，朱也透露原本新北市長侯友宜要一起合體、回來桃園相聚，只可惜侯友宜現在人還在彰化，來不及趕回來。

「中秋博餅狀元王」是中秋團圓時撫慰遊子思鄉情懷的遊戲，採擲骰子論輸贏，亦有許多應對規則。南崁五福宮自2010年起舉辦「中秋博餅狀元王」活動，至今已邁入第12屆，盼藉此延續民俗活動，也讓民眾瞭解玄壇元帥信仰澤披眾生的文化精神。

張善政說，博餅比賽歷史悠久，相傳為鄭成功部隊當年來台時，為讓官兵紓解中秋團圓鄉愁所發展出的活動，傳承至今已成為台灣重要的民俗文化，非常具有歷史意義。而南崁五福宮舉辦「中秋博餅狀元王」活動已邁入第12屆，市府每年皆會大力支持，期盼將傳統文化發揚光大。

朱立倫表示，自己每年都會回到五福宮參拜，今天特別要來見證「得狀元」的特殊時刻，張善政重視文化、歷史傳承，會讓這項傳統持續傳承下去。