苗栗消防獲贈700萬利器救命 OHCA急救成功率目標3成

南投縣竹山鎮天地日月靈修會今天捐贈苗栗縣政府消防局，價值700萬元6組自動心肺復甦機，及25組攜帶型氣動式自動甦醒器，消防局評估添增救護利器，OHCA急救成功率可望提升至30%。

今天捐贈儀式由天地日月靈修會長蕭世裕夫婦，及縣長鍾東錦分別代表捐贈及接受，鍾東錦頒發感謝狀，蕭世裕表示，這批器材是會員一點一滴節省下來捐贈，並沒有向社會募款，希望拋磚引玉，更多企業行號響應，善盡社會責任，提升救護人員在救護、救災時的效能。

到場見證的衛生利部苗栗醫院副院長蔡昌宏表示，提升患者到院前存活率有三大重點，包括早期電擊、高品質CPR及早期給藥，苗栗消防在AED去顫器的設置，及高品質CPR的訓練，都做得不錯，但救護車行駛中，很難有高品質的CPR，有了自動心肺復甦機及攜帶型氣動式自動甦醒器，高級救護技術員就能在到院前先行利用自，並可先行給藥，將會大大提高被救援患者的存活率。