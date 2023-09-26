快訊

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

亞運跆拳道／羅嘉翎跟進！中華隊雙姝都要爭金盼延續「優良傳統」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋深入鄰里傳愛暖心 大學生出校園了解高齡者孤單

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元智大學師生致贈中秋節月餅表關懷之情，讓長者感受滿滿過節氣氛。圖／元智大學提供
元智大學師生致贈中秋節月餅表關懷之情，讓長者感受滿滿過節氣氛。圖／元智大學提供

中秋節本周末登場，元智大學學務處生活輔導組在中秋節前夕帶領志工同學，辦理關懷活動，鼓勵學生走出校園，用行動關懷社會高齡族群，藉由致贈月餅讓長輩們感受濃厚過節氣氛，透過代表中秋節團圓意象的月餅，將手中溫暖傳遞社會。

元智大學學務長劉俞志表示，元智長期深耕於服務鄰里社區，鼓勵青年學子主動關懷生活周遭高齡獨居長者，歷年來針對春節、母親節、端午節及中秋節等重要節日，均辦理各類關懷活動。本次活動結合「三好校園實踐學校」計畫，培育師生用行動實踐「做好事．說好話．存好心」的三好精神，持續推動年輕學子走出校園關懷高齡族群，用行動實際回饋社會。

參與活動的長輩們分享心情說，感謝元智大學學生帶來活力表演及致贈月餅，讓他們在中秋節前夕備感溫馨，感受到濃濃的過節氣氛。元智中國語文系林同學表示，透過活動讓他了解原來社會存在很多高齡獨居長者，他們的孩子大多在外地工作，平常就是一個人在家，藉由活動，讓他有機會可以對長者付出關懷，看到長輩們臉上的笑容和滿滿的感謝，心裡快樂又充實。

機械系吳同學也說，看到長輩們臉上開心的笑容，覺得很值得，反思原來自己擁有的豐衣足食生活是那麼幸福，讓他懂得珍惜現有生活，並透過自己的力量回饋社會。

劉俞志說，台灣的社會很有人情味，這種處處有關懷的人情溫暖，很值得在大學教育中持續發揚。由師長帶領學生走出校園，用行動回饋社會，從服務中學習全人理念，為社會盡一份心，希望藉由社會關懷活動為社區里鄰帶來一股暖流。

中秋節 元智大學 長輩

延伸閱讀

南市公布中秋節應景食品抽驗 78件過關1件遭裁罰

中秋吃大餐必喝「山楂解膩茶」！中醫教簡單DIY，３穴位按摩助肚肚舒爽

中秋節「月餅」少不了！傳統、創意口味你愛哪一派？

新北新月橋賞月！ 中秋連假體驗吃月餅及中秋綵燈

相關新聞

中秋送發霉「綠豆凸」禮盒 苑裡鎮公所今天緊急回收

苗栗縣苑裡鎮公所幫扶苗栗縣更生陽光人本關懷協會，今年首度向在地的東里家風古早味烘培工作坊訂購250盒「綠豆凸」中秋禮盒，...

苗栗消防獲贈700萬利器救命 OHCA急救成功率目標3成

南投縣竹山鎮天地日月靈修會今天捐贈苗栗縣政府消防局，價值700萬元6組自動心肺復甦機，及25組攜帶型氣動式自動甦醒器，消...

逾12萬人受惠！竹市流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗10/2開打

守護市民健康，新竹市長高虹安今宣布10月2日起流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗開打，衛生局已備妥逾12萬5千劑公費流感疫苗，預計...

新竹縣統籌分配人均全台倒數第1 「唯一不到1萬」林思銘抗議不公

立委林思銘今天抗議新竹縣作為重要經濟縣市、竹科創造高稅收，卻在統籌分配款上人均在全台倒數第1，甚至只有鄰近苗栗縣的不到8...

新竹龍年4300學生無法就近入學 家長向參香賴清德陳情

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，同時也當母雞拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、...

桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

中秋連假何處去？桃園市觀光旅遊局推薦民眾來一趟北橫之旅，除了步道健走吸收芬多精，還可以到茶廠品茗感受層次韻味豐富的茶香，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦