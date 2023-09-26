中秋深入鄰里傳愛暖心 大學生出校園了解高齡者孤單

中秋節本周末登場，元智大學學務處生活輔導組在中秋節前夕帶領志工同學，辦理關懷活動，鼓勵學生走出校園，用行動關懷社會高齡族群，藉由致贈月餅讓長輩們感受濃厚過節氣氛，透過代表中秋節團圓意象的月餅，將手中溫暖傳遞社會。

元智大學學務長劉俞志表示，元智長期深耕於服務鄰里社區，鼓勵青年學子主動關懷生活周遭高齡獨居長者，歷年來針對春節、母親節、端午節及中秋節等重要節日，均辦理各類關懷活動。本次活動結合「三好校園實踐學校」計畫，培育師生用行動實踐「做好事．說好話．存好心」的三好精神，持續推動年輕學子走出校園關懷高齡族群，用行動實際回饋社會。

參與活動的長輩們分享心情說，感謝元智大學學生帶來活力表演及致贈月餅，讓他們在中秋節前夕備感溫馨，感受到濃濃的過節氣氛。元智中國語文系林同學表示，透過活動讓他了解原來社會存在很多高齡獨居長者，他們的孩子大多在外地工作，平常就是一個人在家，藉由活動，讓他有機會可以對長者付出關懷，看到長輩們臉上的笑容和滿滿的感謝，心裡快樂又充實。

機械系吳同學也說，看到長輩們臉上開心的笑容，覺得很值得，反思原來自己擁有的豐衣足食生活是那麼幸福，讓他懂得珍惜現有生活，並透過自己的力量回饋社會。

劉俞志說，台灣的社會很有人情味，這種處處有關懷的人情溫暖，很值得在大學教育中持續發揚。由師長帶領學生走出校園，用行動回饋社會，從服務中學習全人理念，為社會盡一份心，希望藉由社會關懷活動為社區里鄰帶來一股暖流。