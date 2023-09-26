逾12萬人受惠！竹市流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗10/2開打

守護市民健康，新竹市長高虹安今宣布10月2日起流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗開打，衛生局已備妥逾12萬5千劑公費流感疫苗，預計提供72家醫療院、65場社區定點接種、61場校園巡迴接種，市府呼籲符合公費疫苗接種對象，於10月2日起可攜帶健保卡接種流感疫苗，同時65歲以上長輩可同步接種肺炎鏈球菌疫苗，盼有效提升市民免疫力。

高虹安說，此次施打除了流感疫苗外，同時擴大65歲(含)以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，貼心提醒市民只要符合中央規定可接種13價或23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，請記得疫苗接種權益、盡快施打，以有效提升免疫力。

衛生局長陳厚全指出，今年度開放公費流感疫苗(四價型)包含4種不活化病毒，2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型(維多利亞株及山形株)，並分兩階段實施，第一階段10月2日施打，對象包含65歲以上長者、滿6個月以上入國小前幼兒、國小至高中職學生、罕見及重大傷病患者及高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼托機構專業人員、安養長期照顧機構受照顧者及其所屬工作人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等，今年新增「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」對象。

第二階段則於11月1日起，開放50至64歲成人進行接種。陳厚全特別呼籲，符合資格民眾儘早攜帶健保卡前往合約醫療院所或社區接種站施打，以獲得完整保護力。

「流感不等於感冒，因此呼籲大家要重視流感疫苗的重要性！」謝德貴兒童診所院長謝德貴分享，今年流感疫情提早出現，盡早接種流感疫苗，能夠減少感染機會及重症發生，建議高危險群優先接種疫苗，不只讓自身產生抗體，也降低得重症機率。

衛生局說明，擴大65歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗的13價或23價疫苗，可與流感疫苗同時或間隔任何時間進行接種，只要是符合接種對象和條件，請記得「左流右肺」讓疫苗保護力一次到位。