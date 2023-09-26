馬戲雜耍、台版愛戴兒本周日世客博登場 逛市集抽好禮

2023世界客家博覽會現正舉行中，桃園市青年局融合客家文化與青年創意打造的「串客派對」青創市集，將於30日周六晚間舉辦 「眾青迎天光—串客夜戲Party」活動。邀請表演團隊演出，帶來手作造型氣球、冒險小丑劇、雜耍、扯鈴、馬戲表演，現場還有iPad Pro等大獎的滿額抽獎活動。

眾青迎天光—串客戲曲Party將於30日晚間6時30分，於世客博台灣館旁文康路上舉行，邀請「好玩的劇團」，帶來手作造型氣球互動、冒險小丑劇及雜耍表演。來台發展的馬來西亞扯鈴表演青年藝術家方庭良，獻給觀眾屢獲國際大獎的扯鈴技藝。

「馬戲之門」則專注於馬戲元素的實驗創作，透過台灣過去雜技發展脈絡、國際馬戲創作等路徑尋找當代馬戲的樣貌，給觀眾欣賞不一樣馬戲表演的視野。「A_Root同根生」樂團，不但榮獲第1屆全球客家流行音樂大賽創作組冠軍，今年金曲獎更以邊緣轉生術Holy Gazai入圍4項大獎並榮獲最佳專輯製作人獎，主唱魷魚的渾厚響亮的唱腔更被網友封為台版愛黛兒。

青年局說，當周假日活動現場還有快閃市集，邀請各式復古選物品牌前來。市集的文創駐村特區及地方創生特區，也剛替換為全新一期的品牌進駐團隊，帶來客家文化、工藝職人、手作體驗課程、地方創生等相關品牌故事及展售。活動當日特別舉辦抽獎活動，凡至展區內全區消費滿額即可參與，獎項包含iPad Pro與文創職人精美商品。

青年局長侯佳齡表示，市集於10月15日前世客博開展期間，周一至四地創特區展覽上午11時至晚間7時、文創駐村市集下午2時至晚間7時、周五至日上午11時至晚間9時營運，還有打卡送好禮、滿額贈禮等豐富內容，歡迎全台各地民眾把握時間前來逛市集、看策展。