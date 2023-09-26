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新竹縣統籌分配人均全台倒數第1 「唯一不到1萬」林思銘抗議不公

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘為新竹縣人均統籌分配款不足1萬抱屈。記者巫鴻瑋／攝影
立委林思銘為新竹縣人均統籌分配款不足1萬抱屈。記者巫鴻瑋／攝影

立委林思銘今天抗議新竹縣作為重要經濟縣市、竹科創造高稅收，卻在統籌分配款上人均在全台倒數第1，甚至只有鄰近苗栗縣的不到8成，批評中央讓新竹縣承受竹科帶來的交通、教育等嚴重負面衝擊，居民卻要接受羞辱式的分配款，怒發聲「新竹縣民是二等公民嗎﹖」呼籲修法檢討。

林思銘表示，根據中央最新公布資料，新竹縣稅收總計超過1077億元，是宜蘭縣的6.5倍，苗栗縣的2.75倍，但統籌分配款卻與宜蘭縣相仿，甚至只有苗栗縣的79%，相較下稅收與分配款十分不平衡。

林思銘指出，科技產業等高附加價值產業在新竹縣發展，創造高額的稅收與發展需求，但在人均統籌分配稅款卻只有台北市的一半不到，可以看出統籌分配稅款的分配明顯不公，呼籲應該修法檢討達到公平分配。

林思銘點出核心的問題在於財畫法自1999年修正後，就未曾修正過，至今已超過24年。當時的行政區域是2都23縣市，而現在已變成6都16縣市，但財畫法卻遲遲未跟上腳步，也忽略各區域在這些年的經濟發展與人口變化，造成分配不均。

林思銘認為，新竹縣2024年中央統籌分配款人均分配金額竟然是全國最低，是唯一不到1萬的縣市，直批「這種分配的邏輯實在讓人無法接受，論人口、論稅收、論科技產業發展的重要性，新竹縣就算不如新竹市，難道還比不上苗栗縣？受到這種待遇，新竹縣民絕對無法接受！」

他表示，竹科發展吸引大量的人口移入，但是中央在協助學校的設置上明顯進度落後，造成很多家長只能將小孩送至離家遙遠的學區就讀，且民眾經常向他反映許多重大建設中央經費明顯不足。

他認為，即便爭取許多預算支持地方發展，但治本的方式還是要讓財畫法更公平，區域發展才會更穩定。將聯合新竹縣政府透過各種管道，爭取更多的統籌分配款及補助款，不讓建設經費的分配不公影響縣政建設的推動。

新竹 林思銘 苗栗縣

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