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新竹龍年4300學生無法就近入學 家長向參香賴清德陳情

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
賴清德來到新豐池和宮參拜，現場有家長遞交陳情書，盼賴清德重視大新竹高中學子就學問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德來到新豐池和宮參拜，現場有家長遞交陳情書，盼賴清德重視大新竹高中學子就學問題。記者黃羿馨／攝影

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，同時也當母雞拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、詹紀緹聲勢。不過現場有家長遞交陳情書，表示新竹縣、市龍年將有4300位孩子無法就近入學，恐每日奔波100公里到北北基就學，賴清德也接下陳情書，表示會進行了解。

賴清德致詞時表示，新竹縣人口年輕、鄰近竹科，具有非常好的發展潛力，新竹縣一定要持續推動各項建設，民進黨提名的2位候選人，不管是曾聖凱還是詹紀緹，兩位都非常年輕，他們也不約而同向他報告，未來一定要推動竹科三期，讓科學園區持續發展，用產業來帶動整個新竹發展。

賴清德說，也因為產業發展、人口聚集，在這種狀況下交通非常重要，其他包括河川整治、社會福利也相當重要，未來他若當上總統，必定好好推動各項建設，也請大家給他最大支持。

賴清德也懇託，希望大家支持民進黨提名的兩位候選人，詹紀緹年輕有為、充滿理想，還是客家妹，對土地有很深感情。很多人以為她令尊擔任代表會主席後，她才開始服務，但其實她在2015年時，就已經開始進行各項基層服務，她曾在民進黨中央黨部、國會、總統蔡英文競選總部服務過，尤其關西鎮鳳山溪遭受汙染時，她馬上衝到現場，「還沒當選就像個立委」，非常關心河川、水質改善。

至於曾聖凱，賴清德表示，他從陽明交大接受民進黨徵召投入立委選舉，跟他深談時發現，曾聖凱不僅具有土木工程、建築、都市設計、能源建築專業，非常符合2050年淨零轉型、解決氣候危機需要。

賴清德說，曾聖凱除了專業還有熱忱，願意放下教職工作，投入基層服務，曾聖凱認為，在新竹這麼多年，深知新竹縣還有發展潛力，如今新竹縣最欠缺的，就是擔任中央和地方橋樑的立委，以及專業的立法委員，希望大家多多支持2位年輕新秀。

賴清德參香結束後，現場有家長遞交陳情書，盼賴清德重視大新竹高中學子就學問題，大新竹高中就學權益自救會潘姓家長指出，現在已有6千位家長聯署，要為4300位學生在龍年發聲，今年新竹縣就有2500位學子，每天需通勤100公里到北北基就學，到了龍年將會有4300位學生必須要每天通勤，這不是家長所樂見的，「我們需要的是就近入學，這是政府要給我們的保障」。

潘姓家長表示，新竹縣、市不含苗栗人口都呈現增長，不能拿苗栗拉低平均值，說新竹縣、市學校都夠，就新竹縣、市而言，學校遠遠不夠，新竹縣只有5間公立高中、5間私立高中，新竹市只有8間公立高中、4間私立高中。潘姓家長強調，我們只求增額、增班，恢復到107年招生人數，減緩就學壓力。

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，同時也當母雞拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、詹紀緹聲勢。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，同時也當母雞拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、詹紀緹聲勢。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、詹紀緹聲勢。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、詹紀緹聲勢。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，支持者夾道歡迎。記者黃羿馨／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，支持者夾道歡迎。記者黃羿馨／攝影

新竹 賴清德 民進黨

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