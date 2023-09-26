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桃園首座智慧垃圾箱啟用 張善政：明年10部隨時丟垃圾

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左一）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用，示範使用悠悠卡丟垃圾。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用，示範使用悠悠卡丟垃圾。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今上午在大溪老街，主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用儀式，鄉親市民不必等垃圾車，就可就近使用該智慧垃圾丟垃圾、廚餘，張善政說，「這是跳脫現行垃圾車人力框架，用新的科技解決垃圾問題」，今年在大溪、平鎮先設2部試用，預計明年裝設10部iTrash智慧垃圾箱，方便市民隨時丟垃圾，讓環境變更好。

張善政去年選舉期間經友人介紹看過iTrash智慧垃圾箱改善垃圾儲放問題，他上任後，發現大溪假日遊客多、交通塞車，清潔垃圾車收垃圾常卡在路上，他為此要求市府環保局研究評估大溪區使用iTrash智慧垃圾箱的可行性，環保局試用幾個月發現可行，決定先在大溪、平鎮先裝設2部iTrash智慧垃圾箱試用，張主持試用向大溪鄉親介紹。

張善政表示，這座iTrash智慧垃圾箱可收取垃圾相當容量，不必等候垃圾車，插上悠悠卡就可丟垃圾，垃圾丟進會壓縮，廚餘類有冷藏功能，丟入沒有收走也不會發臭，尤其像大溪假日遊客人潮多，清潔隊來不及收取垃圾，為避免垃圾堆在馬路爆量，遊客或鄉親就可將垃圾丟進智慧垃圾箱，當垃圾八成滿，系統會透過無線網路自動發訊息到清潔隊來清運垃圾，解決大溪垃圾問題。

「用新科技來解決垃圾問題」，張善政說，市府在大溪、平鎮先裝2部iTrash智慧垃圾箱試用，解決假日大溪垃圾問題，若效果良好，全市預計明年將裝設10部iTrash智慧垃圾箱，有多部會裝在大溪，鄉親不必等垃圾車，可隨時在智慧垃圾箱丟垃圾或廚餘，環保資源回收物還有回饋金（每10個寶特瓶或8個鐵鋁罐可獲得1元回饋），對鄉親是一大福音，讓環境更好。

清潔稽查大隊長林立昌表示，iTrash智慧垃圾箱只要隨時插上悠悠卡就可使用感應丟置垃圾、廚餘及寶特瓶等資源回收物，該垃圾箱具壓縮、除臭、冷藏功能，不會異味，垃圾及資源物達八分滿，系統會自動通知清潔人員清理，不會形成髒亂點。

環保局長陳世偉表示，未來在人潮聚集且有電力供應的蛋黃區將設置iTrash智慧垃圾箱為主，人潮密度較低且無電力供應的蛋白區設置電池式小型智慧垃圾桶，大幅提升垃圾清運效率。

桃園市長張善政（中）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用，示範悠悠卡丟垃圾方便。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用，示範悠悠卡丟垃圾方便。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用。記者曾增勳／攝影

垃圾車 張善政 廚餘

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