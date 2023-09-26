大千醫療體系福苗診所新大樓啟用 盼打造一站式醫療服務

大千健康醫療體系福苗診所新大樓上午啟用，從以往成人及兒童復健治療，擴充規畫家醫、心臟、胸腔、腎臟內科，同時成立苗栗日照中心，致力打造一站式醫療服務，盼加強提供苗栗市北區民眾的醫療服務。

大千健康醫療體系總裁徐千剛指出，福苗診所2015年4月成立，提供全方位成人及兒童復健治療，獲民眾肯定；隨鄉親就醫需求逐年增加，但在有限空間下，無法進行妥善規畫，因此特別興建福苗診所新大樓，同時新增多元化科別及醫療設備，盼提供民眾完整醫療服務。

福苗診所院長徐苡瑄表示，看診過程中，發現多數接受復健的長輩，同時面臨慢性病困擾，為就醫在不同醫療院所奔波，希望新的福苗診所能帶給鄉親完整醫療需求，除原本復健醫療，也規畫家庭醫學科、心臟、胸腔、腎臟內科等醫學中心等級的主治醫師到院服務，並增設Ｘ光攝影、心臟超音波等設備，將新福苗打造成綜合型診所，讓長輩從內科疾病到復健治療，都能獲得一站式醫療服務，提升就醫方便性。

徐千剛表示，孩子健康發展是福苗關心的議題，過往針對發展遲緩孩童評估時，發現這些孩子除物理、職能及語言治療，很多也同時需要兒童心智科醫師及心理師協助。過去，福苗是與大千體系的南勢醫院，透過轉診機制服務，但路程及時間耗費讓家屬與孩童身心俱疲，難免影響治療成效。因此，新的福苗診所直接將南勢醫院專業的兒童心智科醫師及心理師團隊聘請到院，讓有治療需求的孩子直接能接受完整早療。

另外，除門診科別規畫，大千體系大川診所因建築物老舊、空間有限，無法提供洗腎病友更好服務。因此也整合大川診所的洗腎服務，在新大樓5樓設置血液透析中心，提供寬敞舒適空間、完整醫療設備及專業醫護團隊，讓腎友能獲得安心照顧與治療。大千社福慈善基金會也在新大樓7樓設立日照中心，提供溫馨寬敞空間，讓長者就近照護、減少家屬照顧負擔，達到在地老化目的。