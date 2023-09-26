桃消危險加給加成僅0.7不如雙北 張善政：突破法規爭取

屏東明揚大火引發消防員權益問題廣泛討論，桃園市消防局今年2度向中央爭取調高危險職務加給加成，結果與預期有落差，市長張善政今天表示會設法突破法規，棄而不捨爭取，讓中央了解桃園消防的辛苦與風險，在了解地方實際情況後，給予地方支持。

消防署考量直轄市人口眾多，消防勤務繁重，同酬不同工恐難讓人才留在都會區，為激勵士氣、留任和吸引人才，2015年開辦直轄市危險勤務加給加成政策，2019年六都全面實施，不過加成幅度由中央審核律定，目前僅雙北可以領到1倍，其他4都僅7成；以外勤消防員為例，危險加給為8435元，雙北加1倍可領16870元，桃園加7成只能領14340元，二者相差2530元。

張善政表示，桃園工廠很多，過去工廠大火也有也有很多消防弟兄受傷，甚至往生，這真的是一個非常挑戰的環境。桃園是北部、甚至整個台灣最大的工業縣市，這個環境有它基本上的困難跟挑戰性，我們希望消防署能夠瞭解狀況，給我們必要的支持。