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中秋連假 桃園警估下午時段車多籲善用替代道路

中央社／ 桃園26日電

9月29日至10月1日是中秋節連假，桃園市政府警察局研判，因假期短人潮及車潮將更集中，根據以往經驗，桃園市風景區主要道路壅塞情形在下午時段較明顯，建議善用替代道路。

桃園市警察局交通警察大隊上午發布新聞稿表示，中秋節連假即將來臨，研判受到連假天數較短的影響，預計人潮及車潮將較其他連假更集中，國道交流道、大型活動及風景遊憩區周邊可能出現暫時性壅塞。

交通警察大隊指出，根據以往經驗，主要風景區包括大溪老街、石門水庫、各觀光漁港、台七線沿線景點及拉拉山預計將湧入觀光車潮，主要道路壅塞情形在下午時段較明顯，呼籲用路人可多利用警方規劃替代道路分散車流，減少壅塞情形。

國道疏運部分，交通警察大隊表示，將配合高速公路局執行管制措施，29日上午6時至中午12時，國道1號的桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道，以及國道3號大溪、龍潭、高原交流道等南下入口匝道，將實施高乘載管制；同日上午5時至中午12時，將封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

交通警察大隊指出，「2023世界客家博覽會」在中秋連假期間持續展出，遊客出門前先宜確認活動停車及交通管制等資訊，連假期間避開易壅塞路段、妥適規劃行程並配合管制疏導，以確保交通順暢。

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