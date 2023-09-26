竹市改善校園周邊通學步道 18案獲中央核定逾5億

新竹市政府全力爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，全面盤點竹市各級學校，大力改善學校周邊道路和路口，並推動設置通學步道，經積極爭取，目前已獲中央核定18案共約5.1億。市長高虹安表示，將持續爭取營建署及公路總局補助，並與交通部、營建署配合，維護學生上下學安全，為市民提供更友善的步行環境。

市府表示，行政院營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」共50億餘元用來協助全國各縣市改善校園周邊路口、通學步道等，降低交通事故發生率，並提升用行人用路安全。在接獲中央公文後，市長立即交辦教育處召集學校、協調相關局處，全面盤點各校通學現況，並以最快的速度提出申請，為竹市各級學校爭取經費補助。

高虹安表示，今年校園周邊暨行車安全道路改善計畫，新竹市提出33案申請計畫，其中學校部分預計29校共28案申請，目前已獲得18案、共計核定5億1136萬1千元，其餘案件也已經提送營建署和公路總局審查中，已獲補助案件將儘速辦理規劃設計，期盼年底前能完成工程發包，讓竹市學童上下學時有更安全的行走空間。

教育處長陳木金表示，原教育部列管學校，部分已由市府編列預算完成改善，竹市更積極檢視各級學校周邊通學步道現況，主動提報教育部列管需改善的學校，與中央攜手合作，共同守護民眾生命安全。

高虹安也感謝交通部及營建署的補助，今年市府預計改善市內28所學校的周邊交通環境，希望中央繼續給予支持。竹市將重新規劃校園周邊人車動線、改善及建設通學步道、退縮圍牆拓寬人行道空間、移除步道障礙物、修建穿透式圍籬，讓校園周邊視覺更加通透，營造出兼具安全與美感的校園環境。