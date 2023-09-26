苗栗銅鑼畜牧循環中心案有異聲 鍾東錦：有味道就關廠

苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心計畫設置在銅鑼鄉後龍溪畔，部分地方人士疑慮臭味汙染，掛白布條抗議反對，縣長鍾東錦今天保證「如果有味道就關廠」，並要求做好回饋措施。

縣府規畫在銅鑼鄉苗栗縣動物保護教育園區旁，1.4公頃多的特定農業區農牧用地，興辦畜牧循環資源利用研究中心，預定9月28日上午10點在銅鑼鄉公所舉行說明會，但地方有不同聲音，畜牧循環中心預定地中平大橋入口處， 懸掛「堅決反對病死豬禽化製廠來銅鑼」等抗議白布條。

銅鑼鄉民代表徐裕逢說，化製廠1年前欲設在後龍鎮龍坑里，遭遇強烈反對，輾轉要到銅鑼，後龍不要的，銅鑼也不要，尤其是化製廠可能產生臭味及環境汙染，許多居民憂心忡忡，也號召動員參加28日說明會表達心聲。

「如果有味道就關廠」！鍾東錦今天在縣務會議宣示，指出目前的技術可以克服，保證味道不會飄散，且縣府要做好回饋工作，採肉品市場官股占大股的模式，銅鑼鄉長、鄉民代表會主布擔任當然董事，參與及監督畜牧循環中心經營，鄉親可以更放心。