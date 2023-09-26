快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

苗栗銅鑼畜牧循環中心案有異聲 鍾東錦：有味道就關廠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，部分地方人土掛白布條反對。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，部分地方人土掛白布條反對。記者范榮達／攝影

苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心計畫設置在銅鑼鄉後龍溪畔，部分地方人士疑慮臭味汙染，掛白布條抗議反對，縣長鍾東錦今天保證「如果有味道就關廠」，並要求做好回饋措施。

縣府規畫在銅鑼鄉苗栗縣動物保護教育園區旁，1.4公頃多的特定農業區農牧用地，興辦畜牧循環資源利用研究中心，預定9月28日上午10點在銅鑼鄉公所舉行說明會，但地方有不同聲音，畜牧循環中心預定地中平大橋入口處， 懸掛「堅決反對病死豬禽化製廠來銅鑼」等抗議白布條。

銅鑼鄉民代表徐裕逢說，化製廠1年前欲設在後龍鎮龍坑里，遭遇強烈反對，輾轉要到銅鑼，後龍不要的，銅鑼也不要，尤其是化製廠可能產生臭味及環境汙染，許多居民憂心忡忡，也號召動員參加28日說明會表達心聲。

「如果有味道就關廠」！鍾東錦今天在縣務會議宣示，指出目前的技術可以克服，保證味道不會飄散，且縣府要做好回饋工作，採肉品市場官股占大股的模式，銅鑼鄉長、鄉民代表會主布擔任當然董事，參與及監督畜牧循環中心經營，鄉親可以更放心。

縣府農業處指出，畜牧循環中心規畫集中縣內禽畜糞、死廢畜禽，1年約4.4萬噸，發酵過程產生沼氣用來發電，殺菌處理後的消化液當液肥，固態堆肥製成肥料，廠區規畫密閉空間，並設置隔離綠帶，縣府今年6月縣府到日本參訪取經，曾在畜牧循環中心旁用餐，完全沒有異味，而且生意還很好，苗栗也可以做到。

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，縣長鍾東錦保證有味道就關廠。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，縣長鍾東錦保證有味道就關廠。記者范榮達／攝影

味道 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗縣選委會烏龍銷毀爭議選票 鍾東錦說重話了

園縣市共好高峰會 聚焦交通、竹科火警及廢棄物處理議題

頭份國小美術班創新課程 用剪紙藝術傳承𪹚龍文化

安全是回家唯一的路 鍾東錦要求消防落實資訊權救火

相關新聞

消防危險加給 桃市府續爭比照雙北

屏東縣明揚工廠大火造成4名勇消殉職，外界再度關注消防員權益，桃園市政府消防局今年2度函報內政部消防署，爭取消防員危險職務...

竹市改善校園周邊通學步道 18案獲中央核定逾5億

新竹市政府全力爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，全面盤點竹市各級學校，大力改善學校周邊道路和路口，並推動設...

苗栗銅鑼畜牧循環中心案有異聲 鍾東錦：有味道就關廠

苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心計畫設置在銅鑼鄉後龍溪畔，部分地方人士疑慮臭味汙染，掛白布條抗議反對，縣長鍾東錦今天保證「...

中秋送發霉「綠豆凸」禮盒 苑裡鎮公所今天緊急回收

苗栗縣苑裡鎮公所幫扶苗栗縣更生陽光人本關懷協會，今年首度向在地的東里家風古早味烘培工作坊訂購250盒「綠豆凸」中秋禮盒，...

青年局成立北區青據點成效不彰 遭審計處檢討

桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原...

補件再補件 長榮航勤基層控入工會遭刁難

長榮航勤基層員工抗議長勤工會刁難基層入會，勞資會議代表選舉又有黑箱作業疑慮，今天赴桃園市政府抗議陳情，要求勞動局即刻介入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦