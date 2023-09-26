中秋送發霉「綠豆凸」禮盒 苑裡鎮公所今天緊急回收
苗栗縣苑裡鎮公所幫扶苗栗縣更生陽光人本關懷協會，今年首度向在地的東里家風古早味烘培工作坊訂購250盒「綠豆凸」中秋禮盒，贈送給所內員工及代表會、調解委員會，未料昨午下班前發送後，有人回到家才打開禮盒，卻發現綠豆凸表面有發霉現象，今天上午公所緊急知會全面回收，避免吃下肚。
公所表示，昨有員工收到中秋禮盒後，打開即發現「綠豆凸」發霉，旋即知會大家不要吃了，避免吃壞肚子，負責採購的行政室也緊急向廠商反映，要求全數回收，並另外採購不同品項禮盒「補送」。
不過，有員工表明已轉送禮盒，不知道綠豆凸有無發霉，有人則是昨晚已嘗鮮吃下肚也沒事，目前回收數量尚未統計。
據了解，今年七月間甫成立的苗栗縣更生陽光人本關懷協會，目前收容87名更生人，除了在通霄、苑裡和卓蘭等地承租16公頃農田和果園，種植火龍果、無花果、西瓜等農作物外，另成立古早味烘培工作坊，提供更生人工作及學習烘培技能專長。
總幹事林彥伶本身經營苑裡「東里家風」古厝民宿。她說，這次共接獲上萬「綠豆凸」中秋禮盒訂單，陸續出貨都沒問題，但苑裡鎮公所這批250盒是23日製作、25日交貨，研判是冷卻未完全還有餘溫，新手為趕工即包裝而造成部分有發霉現象。
林彥伶說，消息傳來，更生員工也很感到很難過，對客戶更感到抱歉，畢竟未使用防腐劑，烘培產品才會有發霉潛在可能，後續除了全面回收外，也會與公所協調後續處理事宜。
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