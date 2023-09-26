青年局成立北區青據點成效不彰 遭審計處檢討

桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加。加上前2年分別徵選出30組團隊做服務，至去年止有7組團隊未運用相關資源。

青年局回應，受疫情影響減少場次，後續將再加強。對於輔導不周，未來將加強行銷推廣輔導諮詢門診資訊服務。

審計處表示，規畫與青年行動團隊合作 12 場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加。

且前2年依北區青聚點地方創生團隊徵件辦法，及青年投入永續發展行動計畫分別各15組團隊，截至去年底，共完成輔導諮詢門診48場次，卻有7組團隊未曾運用相關資源、11位業師於履約期間未提供諮詢及9位業師僅提供1次諮詢服務遭檢討。

青年局表示，因去年度疫情持續增溫，考量中央防疫政策及地方創生團隊參與跨縣市交流活動意願較低，部分活動決定延後辦理或減少場次。而有 3 場次僅1個團隊參加，主要因主題性單一團隊比較有興趣參與，往後將更注意地方創生團隊參與情形，並加強跨縣市宣傳及徵求團隊有興趣主題辦理，檢討活動主題與內容規畫是否符合需求，以增加活動執行成效。

青年局指出，主題小聚預算平均一場為2萬7990元，將依活動規模調整經費，今年度已辦理1場大型交流活動及3場小聚，其中大型交流活動廣邀北區7縣市地方創生團隊參與交流，線上及實體共計超過100人參與，另每月以不同主題辦理小聚，邀約對該主題有興趣或投入在該領域發展的北區7縣巿地方創生夥伴参與交流。