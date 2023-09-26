快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

青年局成立北區青據點成效不彰 遭審計處檢討

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加，遭檢討。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加，遭檢討。圖／桃園青年局提供

桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加。加上前2年分別徵選出30組團隊做服務，至去年止有7組團隊未運用相關資源。

青年局回應，受疫情影響減少場次，後續將再加強。對於輔導不周，未來將加強行銷推廣輔導諮詢門診資訊服務。

審計處表示，規畫與青年行動團隊合作 12 場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加。

且前2年依北區青聚點地方創生團隊徵件辦法，及青年投入永續發展行動計畫分別各15組團隊，截至去年底，共完成輔導諮詢門診48場次，卻有7組團隊未曾運用相關資源、11位業師於履約期間未提供諮詢及9位業師僅提供1次諮詢服務遭檢討。

青年局表示，因去年度疫情持續增溫，考量中央防疫政策及地方創生團隊參與跨縣市交流活動意願較低，部分活動決定延後辦理或減少場次。而有 3 場次僅1個團隊參加，主要因主題性單一團隊比較有興趣參與，往後將更注意地方創生團隊參與情形，並加強跨縣市宣傳及徵求團隊有興趣主題辦理，檢討活動主題與內容規畫是否符合需求，以增加活動執行成效。

青年局指出，主題小聚預算平均一場為2萬7990元，將依活動規模調整經費，今年度已辦理1場大型交流活動及3場小聚，其中大型交流活動廣邀北區7縣市地方創生團隊參與交流，線上及實體共計超過100人參與，另每月以不同主題辦理小聚，邀約對該主題有興趣或投入在該領域發展的北區7縣巿地方創生夥伴参與交流。

青年局說，為滿足不同類型團隊需求，故寬列相關業師名單，未來將加強行銷推廣輔導諮詢門診資訊服務，並於各項活動中宣傳本項服務。目前已將門診相關資訊公布於青年局官方網站，未來將依建議公開業師名單、經歷及其專長領域等更多資訊，供地方創生團隊依自身需求參考並協助媒合合適業師顧問。

桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加，遭檢討。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有 3 場次僅1個團隊參加，遭檢討。圖／桃園青年局提供

團隊 青年 疫情

延伸閱讀

教學卓越獎入圍名單出爐 8所高中職金、銀質獎11月17日揭曉

賴佩霞「人選之人」搭上線 王偉忠新解：企鵝找北極熊

中山大學開發AI自動噴灑車 農民不出門就可遠端操控

桃園國慶小物遭疑抄襲 市府：在地團隊設計創作

相關新聞

消防危險加給 桃市府續爭比照雙北

屏東縣明揚工廠大火造成4名勇消殉職，外界再度關注消防員權益，桃園市政府消防局今年2度函報內政部消防署，爭取消防員危險職務...

竹市改善校園周邊通學步道 18案獲中央核定逾5億

新竹市政府全力爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，全面盤點竹市各級學校，大力改善學校周邊道路和路口，並推動設...

苗栗銅鑼畜牧循環中心案有異聲 鍾東錦：有味道就關廠

苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心計畫設置在銅鑼鄉後龍溪畔，部分地方人士疑慮臭味汙染，掛白布條抗議反對，縣長鍾東錦今天保證「...

中秋送發霉「綠豆凸」禮盒 苑裡鎮公所今天緊急回收

苗栗縣苑裡鎮公所幫扶苗栗縣更生陽光人本關懷協會，今年首度向在地的東里家風古早味烘培工作坊訂購250盒「綠豆凸」中秋禮盒，...

青年局成立北區青據點成效不彰 遭審計處檢討

桃園市青年局配合教育部青年發展署成為北區青聚點，不過規畫與青年行動團隊合作12場次地方創生跨域交流活動，實際辦理情形較原...

補件再補件 長榮航勤基層控入工會遭刁難

長榮航勤基層員工抗議長勤工會刁難基層入會，勞資會議代表選舉又有黑箱作業疑慮，今天赴桃園市政府抗議陳情，要求勞動局即刻介入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦