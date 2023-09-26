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補件再補件 長榮航勤基層控入工會遭刁難

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影

長榮航勤基層員工抗議長勤工會刁難基層入會，勞資會議代表選舉又有黑箱作業疑慮，今天赴桃園市政府抗議陳情，要求勞動局即刻介入，徹免工會全體現任幹部並協助270名員工入會；勞動局科長張哲航強調勞動局支持員工有加入工會的權益，針對長勤勞資爭議已要求工會限期審查入會資格、暫停召開會員大會及向法院聲請解散工會。

長榮航勤勞資爭議由來已久，基層員工與桃園市空服員工會、桃園產業總工會今年5月曾赴勞動部抗議，指長榮航空空服員2016年突破長榮集團零工會的局面後，集團就陸續在子公司成立「殭屍工會」，阻礙基層員工入會及參與工會運作，基層權益大受影響。

長榮航勤基層員工今赴桃園市政府陳情，桃園市空服員工會與桃產總出席聲援，高呼「長勤工會又跳票，張善政管不了」口號；桃園市議員黃瓊慧今天也赴現場關心，要求市府重視員工權益。

長榮航空企業工會顧問周聖凱今指控，基層今年5月赴勞動部陳情後，工會雖接受員工申請入會，但過程百般刁難，在員工遞交申請書之後，陸續要求員工提供在職證明、工作證等資料文件審查，截至目前，仍有270多名員工被擋在工會門外。

周聖凱表示，長勤工會目前幹部都是課長級以上職員，甚至有經理級主管在內，明顯是被企業把持，根本無法替基層發生，勞動局應依工會法徹免所有現任幹部。另外，長榮航勤雖有規劃勞資會議，但勞方會議代表由公司內網辦理票選，此舉難保後端程式擅改、追查員工投票情況的黑箱作業，勞動局應強力間度會議選舉公開透明。

「勞動局支持長勤員工有加入工會的權益！」勞動局科長張哲航表示，針對勞資雙方爭議，勞動局已採取多項措施，包括向法院聲請解散工會，也要求工會限期審查入會資格，另要求工會在基層員工入會之前停辦會員大會，目前最新的進度是理事會今天下午將開會審查會員資格，現場除有3名基層員工參與，勞動局也會派員關心。

長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府遞交陳情書，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府遞交陳情書，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府遞交陳情書，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會與長勤基層員工今赴桃園市政府遞交陳情書，抗議申請加入長勤工會屢遭刁難。記者陳俊智／攝影

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