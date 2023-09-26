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苗栗防天坑 雙重把關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣部分地區近年發展快速，為預防道路和建築發生天坑事件，縣府研擬列管地下層開挖總深度9公尺以上，或地下層開挖超過2層特定建案，採施工計畫書預審，並建立巡查機制，發現異常立即啟動特別檢查。

工商發展處指出，苗栗1年約有30件開挖總深度9公尺以上，或地下層開挖超過2層建案，大多數集中在頭份、竹南一帶，目前研擬苗栗縣建築工程辦理施工計畫備查作業辦法草案，只要是列管對象新建工程，申報開工前，施工計畫書應先向第三方專業技術審查單位申請審核，依審查修改意見通過後，再報縣府備查，確保地下深開挖基礎施工計畫符合安全規範與品質要求。

施工中，縣府委託第三方專業技師公會派員，會同建案的監造建築師、分別於打樁後及開挖規定深度後，依施工計畫書核對「一般巡查」，並請工地每2周提送監測報告至受託單位判定，如檢視監測報告、現場擋土設施或有土壤流失掏空等異常，經判定應立即進行「特別檢查」，由專業人員操作透地雷達等儀器詳加檢查將鄰接道路，結果彙整判讀報請相關單位，及時發現處理。

縣長鍾東錦說，天坑事件應變處置，苗栗縣有嚴謹的SOP作業流程，也可以事先預防，縣府與建築師公會強化監測及回報機制外，也呼籲民眾留意住家周邊的大建案，遇異常狀態即時反映。

建築 苗栗縣 天坑

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