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改善竹科交通 高峰路拓寬通車

聯合報／ 記者郭政芬曾增勳／連線報導
竹市高峰路拓寬工程將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道，並增設人行道提供行人安全通行空間。記者郭政芬／攝影
竹市高峰路拓寬工程將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道，並增設人行道提供行人安全通行空間。記者郭政芬／攝影

新竹市高峰路是市區往竹科園區主要道路之一，因高翠路至研新四路段路幅狹窄僅5至7公尺寬，雙向各一車道通行，尖峰時段車流量大，道路容量不足，造成常態壅塞，市府促成拓寬工程，將最窄處拓寬至3線道，並增設人行道提供安全通行空間，昨天開放通車。

新竹市長高虹安說，高峰路最窄處每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮，也因為沒有行人通行空間，導致行人常需與汽機車爭道，如今拓寬為3車道，規畫往園區2車道、往市區1車道，另設人行道，盼讓交通順暢、行人安全。

市府交通處表示，拓寬工程還包含高翠路與研新四路2路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓竹市交通環境再提升。

另，桃園市中壢青埔地區發展快速、人口增加，當地月桃路一段381巷道僅4公尺寬，無法會車，月眉里鄉親向議長邱奕勝陳情拓寬，市府斥資1708萬元施工，上周已完工通車。

市府新工處表示，該巷道已拓寬為8公尺，總長約200公尺，除採雙向混合車道，也增加側溝排水系統及共同管道、設置路燈。邱奕勝說，盼市府在財政許可下，逐步拓寬月桃路周邊巷道，以利地方未來發展。

車道 人行道

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