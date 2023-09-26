消防危險加給 桃市府續爭比照雙北

屏東縣明揚工廠大火造成4名勇消殉職，外界再度關注消防員權益，桃園市政府消防局今年2度函報內政部消防署，爭取消防員危險職務加給加成比照雙北，再增加2530元，不過行政院7月只增加2150元，副市長蘇俊賓昨表示，中央調增金額仍和原先建議有差距，市府將再爭取危險加給加成完全比照雙北。

桃園市消防局長龔永信說，大致來說，外勤消防員月薪中的危險加給約8千多元，雙北的危險加給加成乘以2，桃園只乘以1.7，金額相差2000多元，但桃園的消防工作同樣危險，因此必須替同仁爭取比照辦理。

桃市消防局今年1月30日及3月10日2度函報內政部消防署，共爭取增加2530元；行政院今年7月10日修正危險職務加給表，外勤分隊一級危險職務加給由8435元修正為9700元，增加1265元；加成由5905元調增為6790元，增加885元，二者合計增加2150元。

桃園市長張善政選前承諾爭取消防員危險加給改為比照雙北，副市長蘇俊賓昨說，市府為降低工業區火災發生機率進行調查，發現桃園消防員比其他縣市面臨更高風險，許多產業台北並沒有，「提高危險加給加成和雙北一樣，是最基本的要求」，且行政院只要同意就好，中央核定後市府就會編預算，他曾多次在行政院會中反映，但目前中央仍認為應全國一體適用。

蘇俊賓說，全國一體適用並非好方法，更可能導致風險高壓力大的縣市消防員，流動到風險小的區域，對地方消防管理、災害預防沒好處，「我想不到有什麼理由中央不願意支持」。