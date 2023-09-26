桃園舊城區事故多 議員促改善

桃園市改善行人地獄，推出「人本交通135」計畫，但有民代認為完成改善的路口大多在重劃區，事故率較高、人口較密集的舊城區反而停滯不前，要求改善。市府交通局表示，將研議規畫，年底前持續增設行人專用、綠燈早開時相，盼地方再多給些時間。

人本交通135計畫預計增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相。議員李宗豪表示，龜山交通事故死傷數在桃園名列前茅，市府改善不少路段，不過分析發現，多分布在新開發的重劃區，反而事故率極高、人口和學區相對密集的下龜山舊城區裹足不前。

李宗豪說，交通部9月公布全國1000處優先改善路口，桃園市有135處，龜山又占13處，包括「萬壽路一段、中正路口」、「中興路、自強南路口」、「萬壽路二段、自強西路口」等地死傷件數都不少，都在舊城區，市府應對症下藥。

交通局長張新福表示，交通規畫需考量既有道路、車輛動線及行人安全等眾多層面，難以面面俱到，不過今年底前預計仍在全市完成至少50處行人專用時相、至少200處行人綠燈早開時相。

議員張碩芳也說，市府喊出預計2、3年內完成50所學校通學步道改善，桃園區有許多學區沒有安全的人行道空間，如中山、龍山、莊敬國小等都沒有通學步道。工務局長汪在宙表示，上述學校都已會勘、規畫改善，部分路段需拓寬，會持續溝通。