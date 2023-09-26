園縣市峰會 8合作提案全過關

「園縣市共好高峰會」昨在新竹縣政府舉行第3次會議，仍以交通為重點，新竹市長高虹安建議竹竹苗共同爭取大眾運輸電動公車補助、提出企業共乘平台計畫，苗栗縣長鍾東錦提案強化南隘路系統串連及拓寬、爭取加速五楊高架延伸至頭份路段環評，新竹縣長楊文科稱讚即將上路的TPASS議案，也盼未來3縣市持續加強合作。

由新竹市、新竹縣、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合辦的園縣市共好高峰會，昨新增8項合作提案全數通過，由各局處即刻執行。

楊文科指出，高峰會對竹竹苗區域發展起關鍵作用，尤其上次高虹安市長提出的TPASS議案，10月2日正式上路，對竹竹苗包含科學園區來說都是很大的福音。

高虹安表示，桃竹竹苗共同提出的TPASS受民眾好評，大眾運輸公車方面，行政院預計2030年全面電動化，補助最高僅370萬元，但電動公車造價1200萬，未來若竹竹苗都汰換，不僅在財源會形成很大負擔，車輛供給也是問題，盼一起爭取。

鍾東錦則說，希望未來5席立委都是「站在我們這一邊」，未來中央不管誰執政，要溝通時竹竹苗就是一個主體，會更強而有力；鍾提臨時動議，指苗栗到台北經過新竹都塞車，五楊高架延伸至頭份工程特別重要，盼中央加速環評，準時完工。

新增提案方面，竹縣提出「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」，盼3縣市共同創建跨縣市觀光遊程，串聯各地知名景點和旅宿，打造豐富的2至3日遊程吸引更多遊客。

竹市3項提案包括「整合跨域平台，提升行政效益」、「跨縣市琉璃蟻合作防治」、「企業共乘平台計畫」，苗縣提出「建請竹南、銅鑼科學園區設立友善育兒空間」、「旅宿觀光優惠合作方案」、「藝企共榮-藝文場館優惠及冠名認養贊助方案」、「強化南隘路道路系統串連及拓寬可行性評估」4項提案。

因屏東明揚工廠爆炸案，3首長也希望召集消防隊討論如何救災，並要求竹科管理局訂定執行方案管理化學物質、減少化災發生。