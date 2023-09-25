鼓勵長者打滿3種疫苗 桃園送超商禮券與快篩

秋冬是呼吸道傳染病的流行季節，桃園市政府衛生局鼓勵長者接種COVID-19疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗，若3劑疫苗打好打滿，最多可獲得500元超商禮券及30劑快篩。

衛生局今天發布新聞稿表示，中央政府宣布明天起優先開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗，而桃園市從106年就擴大至65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，2劑疫苗可同時接種，衛生局呼籲可先接種莫德納XBB.1.5疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，到了10月2日流感疫苗開打後再接種流感疫苗。

衛生局指出，目前國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以XBB為主流病毒株，且國內本土併發症中65歲以上長者占7成以上，為鼓勵長者踴躍接種，明天起，65歲以上長者到各區衛生所或合約醫療院所接種COVID-19疫苗，就發放500元超商禮券和10劑快篩。

衛生局說，長者若同時接種肺炎鏈球菌疫苗，可再獲得10劑快篩，10月2日後接種流感疫苗再送10劑快篩，最多可獲得30劑，衛生局建議長者可同時、分開不同部位接種2種疫苗，相關疫苗資訊可到衛生局官網查詢。

衛生局提醒長者，前往接種疫苗前應備妥健保卡或其他可證明身分證件，接種COVID-19疫苗時請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並在接種前說明過往相關疫苗接種史，以利醫生評估，接種後多喝水多休息，如有不適症狀應儘速就醫釐清病因。