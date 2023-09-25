園縣市共好高峰會 聚焦交通、竹科火警及廢棄物處理議題

由新竹市、新竹縣、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市共好高峰會」，今天在新竹縣政府舉行第3次會議，會議新增8項合作提案，大部分聚焦在交通、觀光，另外因屏東明揚公司大火，臨時動議也提出園區大火機制及廢棄物處理議題，苗栗縣長鍾東錦也盼大家關注國道1號五楊高架延伸至頭份路段進度。

本次會議由新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局副局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭，以及各縣市政府一級主管共同與會。

楊文科指出，園縣市共好高峰會對竹竹苗區域發展起到關鍵作用，尤其上次高虹安市長提出的TPASS議案，在10月2日正式上路，對竹竹苗包含科學園區來說，都是很大的福音。

高虹安表示，近期桃竹竹苗共同提出的TPASS受到民眾好評，大眾運輸公車方面，行政院預計在2030年全面電動化，以科學園區為首的竹竹苗，更需要了解公車相關汰換補助，尤其政府電動車補助最高僅370萬，但電動公車造價要1200萬，未來若竹竹苗都要汰換，不僅在財源方面會形成很大負擔，車輛供給上也是問題，盼未來大家一起爭取。

鍾東錦則表示，竹竹苗力道要夠大除了團結外，也希望未來五席立委都是「站在我們這一邊」，未來中央不管是誰執政，要跟中央溝通的時候，竹竹苗就是一個主體，會更強而有力。

新增提案方面，新竹縣交通旅遊處首先提出「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」，盼透過竹竹苗三縣市共同創建跨縣市觀光遊程，串聯各地知名景點和旅宿，打造豐富的2至3日遊程，吸引更多遊客。

新竹市政府接著也提出3個提案，包括「整合跨域平台，提升行政效益」、「跨縣市琉璃蟻合作防治」、「企業共乘平台計畫」等，苗栗縣政府也提出「建請竹南、銅鑼科學園區設立友善育兒空間」、「旅宿觀光優惠合作方案」、「藝企共榮-藝文場館優惠及冠名認養贊助方案」、「強化南隘路道路系統串連及拓寬可行性評估」等4提案，最後8項提案經過各方討論，均達成共識通過。

臨時動議方面，鍾東錦指出，苗栗到台北路段，不論是北上還是南下到新竹縣市都會塞車，因此五楊高架延伸至頭份路段，這項工程對竹竹苗共同生活圈特別重要，盼中央在這部分加速環評，告訴竹竹苗鄉親何時可以動工、是否120年可以準時完工？希望透過竹竹苗力量，一起團結向中央爭取。

同時因屏東明揚工廠爆炸案，三首長也希望召集三縣市消防分隊討論如何救災，因園區同業公會過去有處理竹科半導體廠商大火的經驗，將由園區同業公會主政，邀集各消防單位來探討如何讓所有廠商按照規定，當發生大火時消防隊到場，廠商要出示廠內是否有化學物質的清單，讓消防隊員可以了解狀況，以適合的方式滅火，該提案也通過，將成立專案來進行討論。