苗縣防天坑事件 第三方預審、巡檢機制年底前上路

苗栗縣政府為預防建築工程施工導致天坑事件，研擬施工計畫書預審以及工程巡檢機制，導入第三方專業技術單位共同把關，確保工程順利進行，相關辦法預估最快11月上路。

鑑於其他縣市因建築工程施作地下室發生天坑事件，造成周邊道路或建築物倒塌沉陷，影響民眾生命財產安全，苗栗縣政府與苗栗縣建築師公會共同討論，針對建築工程涉及深開挖地下室的案件，研擬訂定巡檢機制及施工計畫書預審制度。

縣府工商發展透過新聞稿指出，未來縣內地下層開挖總深度（含基礎）在9公尺以上或地下層開挖超過2層建案的新建工程，於申報開工時提交施工計畫書前，應先向縣市認可的第三方專業技術團體申請審核，依其審查修改意見通過後，再報縣府備查。

另外，工程開工後，由縣府委託第三方專業技師公會派員，會同建案的監造建築師及工程技師人員會勘，分別於打樁後及開挖規定深度後，依施工計畫書核對，進行「一般巡查」，如檢視擋土設施或有土壤流失掏空等異常情形，經判定應立即進行「特別檢查」，由專業人員操作透地雷達等儀器，將鄰接道路詳加檢視，彙整判讀結果報請相關單位知悉處理，以便及時發現處理隱患。

縣府工商發展處建築管理科長顏哲青今天接受中央社記者電訪表示，這項機制主要在於導入第三方技術單位專業協助把關，目前正著手研擬「苗栗縣建築工程辦理施工計畫備查作業辦法草案」，待擬定後經法規會、縣務會議審議通過，預估最快在11月發布實施。

顏哲青指出，以過去1、2年來看，縣內1年這種開挖深度逾9公尺或地下2層的建案約有近30件，且多集中在竹南、頭份地區，希望透過預審及巡檢制度，加強預防天坑形成。