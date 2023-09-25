快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

苗縣防天坑事件 第三方預審、巡檢機制年底前上路

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣政府為預防建築工程施工導致天坑事件，研擬施工計畫書預審以及工程巡檢機制，導入第三方專業技術單位共同把關，確保工程順利進行，相關辦法預估最快11月上路。

鑑於其他縣市因建築工程施作地下室發生天坑事件，造成周邊道路或建築物倒塌沉陷，影響民眾生命財產安全，苗栗縣政府與苗栗縣建築師公會共同討論，針對建築工程涉及深開挖地下室的案件，研擬訂定巡檢機制及施工計畫書預審制度。

縣府工商發展透過新聞稿指出，未來縣內地下層開挖總深度（含基礎）在9公尺以上或地下層開挖超過2層建案的新建工程，於申報開工時提交施工計畫書前，應先向縣市認可的第三方專業技術團體申請審核，依其審查修改意見通過後，再報縣府備查。

另外，工程開工後，由縣府委託第三方專業技師公會派員，會同建案的監造建築師及工程技師人員會勘，分別於打樁後及開挖規定深度後，依施工計畫書核對，進行「一般巡查」，如檢視擋土設施或有土壤流失掏空等異常情形，經判定應立即進行「特別檢查」，由專業人員操作透地雷達等儀器，將鄰接道路詳加檢視，彙整判讀結果報請相關單位知悉處理，以便及時發現處理隱患。

縣府工商發展處建築管理科長顏哲青今天接受中央社記者電訪表示，這項機制主要在於導入第三方技術單位專業協助把關，目前正著手研擬「苗栗縣建築工程辦理施工計畫備查作業辦法草案」，待擬定後經法規會、縣務會議審議通過，預估最快在11月發布實施。

顏哲青指出，以過去1、2年來看，縣內1年這種開挖深度逾9公尺或地下2層的建案約有近30件，且多集中在竹南、頭份地區，希望透過預審及巡檢制度，加強預防天坑形成。

建築 苗栗縣 天坑

延伸閱讀

宜蘭公共工程優質獎名單揭曉 個人貢獻獎由黃竣瑋拿下

預防天坑！苗栗啟動特案開挖預審 施工中巡查雙重把關

竹市建案工地釀天坑！民代指未來恐繼續塌陷 住戶擔憂整夜睡不著

又有天坑！台南安平路面塌陷深1.5米大窟窿 緊急圍起封鎖線

相關新聞

園縣市共好高峰會 聚焦交通、竹科火警及廢棄物處理議題

由新竹市、新竹縣、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市共好高峰會」，今天在新竹縣政府舉...

TPASS受好評 「園縣市高峰會」上鍾東錦盼關注國1楊頭進度

由新竹縣、新竹市、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市共好高峰會」，今天在新竹縣政府舉...

紓解大溪交流道交通量 國道3號增設桃園八德交流道工程

國發會今天舉行委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報的「國道3號增設桃園八德交流道工程」建設計畫，全案將陳報行政院核定，...

國3增設八德交流道 國發會今審議通過建設計畫

國家發展委員會今日審查國道3號八德交流道建設計畫，審議結果建議行政院核定。桃園市交通局表示，該計畫可行性研究已於2020...

預防天坑！苗栗啟動特案開挖預審 施工中巡查雙重把關

台北市等縣市建築工地發生天坑事件，苗栗縣政府研擬列管地下層開挖總深度9公尺以上，或地下層開挖超過2層特定建案， 採取施工...

桃園為何全國首創「婦幼局」？副市長蘇俊賓首爾說分明

桃園市副市長蘇俊賓今天代表市長張善政到韓國首爾參加世界城市高峰會，與韓國首爾、伊朗德黑蘭、新加坡、紐西蘭等50多國針對「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦