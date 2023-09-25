TPASS受好評 「園縣市高峰會」上鍾東錦盼關注國1楊頭進度

由新竹縣、新竹市、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市共好高峰會」，今天在新竹縣政府舉行第3次會議，除了新增8項合作提案，苗栗縣長鍾東錦表示，每次去台北，只要一遇到塞車，就知道新竹縣市到了，希望大家一起關注國道1號五楊高架延伸至頭份路段進度，「團結在一起就是力量」。

今天會議由新竹縣長楊文科主持，他表示，今天是園縣市共好高峰會今年第3次會議，輪到新竹縣來主辦，前幾次的會議都得到了很多共識，而且都實現了，尤其高虹安市長提出的TPASS議案，在10月2日正式上路，對竹竹苗包含科學園區來講都是一個福音。

楊文科說，竹竹苗都是高科技的所在地，園縣市共好高峰會對大新竹地區，包含竹竹苗整個區域發展起到關鍵作用，前次會議一共有16個提案，有些提案要繼續列管，有些提案已經可以結案，今天將再提出8個提案討論。

新竹市長高虹安表示，今年園縣市共好高峰會已召開第3次會議，每個縣市團隊都將遇到的問題，甚至跨到園區管理局重視的議題，藉由會議提出、進行密切交流，許多合作議題在討論提出後，後續執行團隊也非常認真列管。

高虹安說，像新竹市政府上次提出的利用廢玻璃沙作為道路瀝青的想法，後來竹科管理局也一起到新竹市參與示範觀摩，未來在公共工程上，可以導入再生粒料，促進更多循環經濟，在永續發展議題上，也可以關注更新的技術，包括成熟的材料應用。

高虹安表示，近期桃竹竹苗共同提出的TPASS也受民眾好評，大眾運輸方面，行政院預計在2030年公車全面電動化，以科學園區為首的竹竹苗，更需要了解公車相關汰換補助，尤其政府電動車補助最高僅370萬，但電動公車造價要1200萬，未來若竹竹苗都要汰換，不僅在財源方面會形成很大負擔，車輛供給上也是問題，盼未來大家一起爭取。

高虹安也指出，交通接下來一定是竹竹苗非常重要的目標，今天上午她也和竹科管理局副局長胡世民一起參與高峰路拓寬工程落成，逐步改善園區周邊交通，不管是高峰路、慈雲路、光復路甚至介壽路，中央、科管局都盡力協助新竹縣市，相信未來可以提供園區從業夥伴更好交通改善方案。

苗栗縣長鍾東錦則表示，從7月的桃竹竹苗座談會議、8月的中台灣會議，如今9月又是園縣市共好高峰會，竹竹苗幾乎每個月都在一起，聚久了感情越來越好，相信所有局處也是一樣，雖然偶爾會有點競爭，但同時也是最好的夥伴。

鍾東錦話鋒一轉，表示他每次去台北，只要一遇到塞車，就知道新竹縣市到了，雖然苗栗比較不塞，但不論北上、南下要通過新竹縣市，因此他也跟楊文科縣長討論在今天新增臨時動議，希望大家一起關注國道1號五楊高架延伸至頭份路段進度，「團結在一起就是力量」。

鍾東錦也表示，竹竹苗力道要夠大除了團結外，也希望未來5席立委都是「站在我們這一邊」，未來中央不管是誰執政，要跟中央溝通的時候，竹竹苗就是一個主體，會更強而有力。