國3增設八德交流道 國發會今審議通過建設計畫

國家發展委員會今日審查國道3號八德交流道建設計畫，審議結果建議行政院核定。桃園市交通局表示，該計畫可行性研究已於2020年10月獲行政院核定，環評於今年6月28日審查通過，後續將由交通部高公局辦理規畫設計及用地取得作業，預計2026年動工，2030年完工。

高公局規畫在國道3號約57K增設八德交流道，並由桃市府配合增設連絡道，計畫路段全長約2.6公里，採雙苜蓿葉型交流道設置，主線雙向各增設1輔助車道，連絡道起點銜接台4線／豐德路口，終點銜接大鶯路，計畫經費約151.54億元，其中交流道費用79.65億元、連絡道費用71.89億元，市府須負擔交流道用地、連絡道工程費及用地費約83.08億元。

交通局表示，國家發展委員會指示交通部督促桃市府完成用地取得及連絡道工程，市府已允諾將配合交通部檢討用地取得與工程期程，並配合期程籌措相關工程及用地預算。

交通局長張新福指出，因應八德區快速發展及人口迅速成長，現況八德區東南側的國道3號鶯歌系統交流道無提供地區車輛進出，旅客僅能利用國道2號大湳交流道及國道3號大溪交流道進出國道，造成匝道尖峰服務水準不佳的情況。

張新福說，新增八德交流道不僅可以改善大溪交流道及大湳交流道匝道服務水準不佳的問題，也可減緩武嶺橋、五叉路口假日壅塞的問題，未來交流道完工後，往返大溪、復興地區假日觀光車潮不用繞行至國道3號大溪交流道，使八德、大溪地區聯外交通更加完善。