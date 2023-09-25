桃園為何全國首創「婦幼局」？副市長蘇俊賓首爾說分明

桃園市副市長蘇俊賓今天代表市長張善政到韓國首爾參加世界城市高峰會，與韓國首爾、伊朗德黑蘭、新加坡、紐西蘭等50多國針對「宜居和永續發展的城市、打造兼容和韌性的未來」議題交流。蘇俊賓提到大量工商發展帶來就業機會和高產值，卻也迎來性別權益與子女照護托育等課題，因此桃園明年將成立全國首創的婦幼局，除兼顧平權，更要培養女力，打造桃園成為最友善城市。

蘇俊賓表示，桃園是台灣最具有指標意義的城市，有128萬閩南人、90萬客家人、8萬原住民、6.6萬新住民人與13萬移工，多元成為桃園最大的特色，但每個城市都有待解決的問題，像桃園是台灣少數人口持續增加的直轄市，大量工商發展帶來就業機會和高達3兆台幣的產值，然而也帶來含環境、性別權益與子女照護托育課題、還有移民和移工如何在城市中穩定發展等3個主要課題。

蘇俊賓表示，桃園嘗試減輕家庭照顧壓力與提升女力，這也是成立專責單位婦幼局的由來，要整合既有在社會局、衛生局、教育局以及其他局處的業務，未來針對婦女發展及權益保障、幼兒托育科、婦幼健康管理以及新住民事務服務，都會有專責的科室來負責，來提升婦幼服務品質及效率

至於新住民及移工部分，蘇俊賓指出，桃園市有許多對於多元族群友善的亮點做法，包含已經在1999市民服務專線廣納多國語言的服務，除原有英語、日語外，新住民及移工如果需要諮詢，現在透過1999專線轉接，講越南語、印尼語也會通；針對韌性城市這個主題，市府後續也會與姐妹市仁川市進行交流。