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打通竹科交通瓶頸！竹市將高峰路1車道拓寬3線道 完工通車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高峰路拓寬工程將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道，並增設人行道提供行人安全通行空間。記者郭政芬／攝影
高峰路拓寬工程將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道，並增設人行道提供行人安全通行空間。記者郭政芬／攝影

新竹市高峰路是市區往竹科園區主要道路之一，因高翠路至研新四路段路幅狹窄僅5至7公尺寬，雙向各一車道通行，尖峰時段車流量大，道路容量不足，造成常態性壅塞，新竹市府促成「高峰路拓寬工程」，將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道，並增設人行道提供行人安全通行空間，大幅改善路幅寬度不足，今天順利完工開放通車。

市長高虹安說，高峰路是市區通往園區的主要道路之一，每日往返通勤的車輛很多，且最窄處只有5公尺，單線道雙向通行，每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮。此外，也沒有行人通行空間，導致行人常需與汽車爭道，道路拓寬後，除增設人行道提供行人安全通行空間，同時也將車道拓寬為3車道，考量上班時間集中、下班時間較零散，規劃往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮。

她也特別感謝竹科管理局的大力協助，撥用666坪、市值2億的土地，協助道路等拓寬。除了高峰路拓寬工程案，市府也向中央爭取執行「慈雲路廊交通安全改善計畫」、「光復路一段交通安全改善計畫」及「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」等3大計畫，皆已獲中央核定，逐步改善園區周邊交通，紓解困擾竹市數十年的交通問題。

交通處表示，高峰路拓寬工程規模並不大，今年施工開挖後發現地下管線複雜，包含台電、中華電信、自來水等管線障礙，且保護樹木也竄根至民宅，保護樹木留存依法定程序須提出保護機制相關審查作業。高虹安知悉後立即交辦交通處會同相關單位專案報告，並責請交通處長倪茂榮拜會台電新竹區經理，積極協調排除管線障礙，同時責成秘書長張治祥親自主持保護樹木委員會，透過與專家學者討論後凝聚高度共識，市府也順應民意調整部分工項，加快整體工程進行速度。

交通處指出，高峰路拓寬工程不僅拓寬道路，包含高翠路與研新四路2路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓竹市交通環境再提升。

新竹市府促成「高峰路拓寬工程」，將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道。記者郭政芬／攝影
新竹市府促成「高峰路拓寬工程」，將原本僅5至7公尺寬、最窄處僅1車道拓寬至3線道。記者郭政芬／攝影
道路拓寬後，也增設人行道提供行人安全通行空間記者。郭政芬／攝影
道路拓寬後，也增設人行道提供行人安全通行空間記者。郭政芬／攝影
市長高虹安與各界協調、凝聚共識，促成「高峰路拓寬工程」今日順利完工開放通車。記者郭政芬／攝影
市長高虹安與各界協調、凝聚共識，促成「高峰路拓寬工程」今日順利完工開放通車。記者郭政芬／攝影
「父與子」大樟樹為當地的老樹，經市府積極與居民溝通協調，調整施工設計及工法，除使老樹原地保留，也讓居民及用路人安心。記者郭政芬／攝影
「父與子」大樟樹為當地的老樹，經市府積極與居民溝通協調，調整施工設計及工法，除使老樹原地保留，也讓居民及用路人安心。記者郭政芬／攝影

車道 新竹 人行道

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