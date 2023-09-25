新竹縣周邊觀光景點 中秋連假將實施機動交通疏導管制

中秋節連續假期將於9月29日至10月1日登場，其中9月29日上午6時至12時，新竹縣警察局配合交通部高速公路局實施國道1號（竹北、湖口）及國道3號（寶山、竹林及關西）各交流道之南向入口匝道高乘載管制，提醒駕駛朋友上高速公路前請務必留意。

新竹縣警察局指出，預估連假期間各觀光風景區的聯外道路車流會相較平時增加，新竹縣內易壅塞路段包括關西鎮六福村主題遊樂區、北埔與內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區。

因此警方將針對國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段及內灣外環道周邊，機動執行交通疏導管制，建議用路人遇有道路壅塞情形時可避開車潮，改走替代道路。

提醒民眾，出遊前可利用「1968客服專線」及線上即時路況查詢等方式，避開交通尖峰時段、路段，並收聽警廣交通臺（FM104.9）廣播，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線。