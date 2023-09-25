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新竹同知宴 復古清朝嘗美食

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹市中央商場形象商圈昨辦新竹同知宴，運用米粉貢丸和肉圓做一桌宴席。圖／中央商場形象商圈提供
竹市中央商場形象商圈昨辦新竹同知宴，運用米粉貢丸和肉圓做一桌宴席。圖／中央商場形象商圈提供

西元1723年清朝在新竹設置淡水廳，地點就在竹市中央商場及中央市場，適逢新竹設治300年，長期推動社區營造與活化振興的新竹市中央形象商圈促進會，昨舉辦「新竹同知宴」穿越百年時空，推廣新竹在地美食

中央形象商圈促進會指出，淡水廳最高行政長官為「淡水同知」，先以同知予古之意義，再以「新竹的美好，與你一同探知」雙層美意，故名「新竹同知宴」，昨現場也使用清式新竹體家具，並復刻清式牌匾及對聯，布置成百年前淡水廳中的小花廳。宴席設計10道中央市場周邊在地美食，包括「一品當朝」新竹肉圓，「滿床笏」新竹炒米粉，「三元及第」貢丸、魚丸、燕丸綜合湯等，並與10位新竹文化史上重要人物角色進行互動。

座上賓則邀請文化局代理局長李欣耀、市議員李國璋、竹市社區營造中心計畫主持人侯順耀、新竹同知沙龍李元璋教授和清式家具贊助者陳濬培及黃沛閎等人。

竹市中央形象商圈促進會說，中央商場是新竹最早的商圈，各種百貨商店林立，近年逐漸沒落，但透過文化復興運動，近期已吸引不少年輕人回流，甚至有外國人喜歡來逛，這次透過同知宴推廣新竹在地美食與文化，也期望新竹舊城經濟被看見，未來也打算定期開放，進行商業化營運。

新竹 淡水 美食

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