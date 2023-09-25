8市場外非法攤販充斥 桃市府加強取締

桃園市共23處公有零售市場，審計處發現，中壢新明等8處公有市場外長期聚集非法攤販，不用負擔賦稅、租金和水電，導致「劣幣驅逐良幣」。經發局表示，針對外攤將會同警方加強取締並依規定查處，後續若有市場改建計畫，將優先安置市場外圍攤商。

此外，中壢區新明市場周邊明德路，長期遭非法攤商占用人行道、慢車道和分隔島，沉痾無法解決，演變成行人地獄，市府10月初將成立跨局處的市場管理會報，新明市場是最優先要解決的議題。

審計處表示，大園、新明、大湳、大溪第一、龍潭、南門、楊梅第一、新屋第一公有零售市場，都有外圍長期聚集非法攤販問題，影響市場內合法攤商權益，如新明市場還有8攤未營業。

經發局表示，針對新明等市場，將與交通局協商人行道整頓，長期在市場商業區申請合法攤集區，輔導市場外攤商成立自治會管理和申請合法。

議員梁為超說，新明市場攤商問題幾十年，無法改善，興國市場營運是很好模式，市府要徹底檢討，拿出魄力強力取締違法攤商，推出配套吸引人潮進市場；議員彭俊豪也要求市府加強協調攤商進市場改善；議員徐景文建議另定一套管理辦法，與違規攤商協商管理制度，還給行人、車輛用路空間。

審計處也發現許多市場攤商未營業，高掛出租牌或改為其他用途，網路上甚至能查到南門及新永和市場的攤位轉租資訊，轉租價金高達承租的13至25倍，亟待加強稽查、依法處理；經發局回應，除網路巡查也開放檢舉，今年已查獲11件轉租攤位，逾期未改或再被查獲，將廢止使用並終止契約。