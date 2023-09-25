桃園購物節大獎縮水 遭疑影響效益

2023桃園購物節抽獎活動9月15日登場，最大獎將抽出百萬購物金和電動汽車，不過多位議員質疑沒創意、大獎縮水，擔憂影響整體效益；市府經發局坦言，今年執行預算較上屆銳減，但活動參與門檻降低，後續會加強宣傳、持續招商、增加獎項吸引買氣。

桃園升格後幾乎年年舉辦購物節，今年只要上官網登錄8到11月由桃園商家開出、金額300元以上發票可參加抽獎，獎品總金額達1500萬，最大獎電動車，另「百倍奉還抽」活動總獎金100萬，幸運兒將獲得發票金額100倍的購物禮券；9月15日起到12月4日可上網登記。

活動展開1周後，民眾難免和去年活動比較，認為大獎縮水、抽獎名額也減少，甚至參加特約店家不夠多；龜山陳姓市民認為，購物節目的是刺激消費，「卻沒有很強的吸引力」。

議員李宗豪說，上屆購物節最大獎是2戶千萬豪宅，今年大獎縮水，活動官網也沒清楚標示獎品細節，以往「天天抽」抽獎活動也取消改為「周周抽」，若鄰近縣市獎項較豐富，恐怕市民反倒會前往消費。議員余信憲表示，許多市民對活動一無所知，「就連自己之前都沒聽說」，呼籲市府求心求變，透過創意行銷活動，刺激桃園境內經濟、活絡消費。

經發局回應，上屆購物節預算有3000萬，今年約2000萬，少很多；上屆需500元發票才能登錄，這次300元即可登錄，預計能讓更多人參與活動；今年目標消費金額至少突破30億，目前特約店家317家，另130家已報名正審核中，市府將與1000個店家合作，現仍積極招商。

至於大獎遭質疑縮水，經發局表示，上屆大獎為建商贊助，非市府預算採購，經發局將洽談贊助、合作，陸續增加獎項，也希望得到更多企業支持。