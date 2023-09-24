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張善政表揚仁海宮書法得獎 發心號召捐助明揚大火罹難者做好事

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）頒獎金表揚書法比賽社會組第一名莊宇雯（中）。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）頒獎金表揚書法比賽社會組第一名莊宇雯（中）。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天出席中壢仁海宮第11屆桃園市書法比賽頒獎典禮，針對屏東明揚科技大火事件，張善政表示，屏東工廠大火爆炸造成打火弟兄、民眾罹難令人難過，桃園將心比心，由仁海宮董事長王介禧主動聯繫號召捐款做好事，他稱許王就是典範。

中壢仁海宮辦理桃園市書法比賽今年邁入第11屆，分國小中年至高中大專、社會組5組比賽，初審收件達到280多件 ，在五名書法大家評審出爐，張善政頒發獎金表揚社會組前三名是莊宇雯、宋承恩、王月靜及高中大專組前三名蔡宥安、黃筱棋、薛筱臻， 他肯定仁海宮在王介禧帶領下，既是信仰中心做好事，也提倡文化工作，是中壢一大福氣，未來希望仁海宮與橫山書法館合作推動書法文化，成為活動和信仰中心。

屏東發生明揚科技大火爆炸事件，張善政邀集仁海宮6大宮廟捐款救助罹難消防員與受災戶，對此，張表示，今年初中東大地震，王介禧號召下仁海宮率先捐助200萬元，這次屏東大火爆炸，幾位打火弟兄罹難燒到屍體認不出來要驗DNA，令人十分難過，想到桃園幾年前有非常嚴重火災，也有打火弟兄往生，我們將心比心，王介禧主動聯繫捐款做好事，號召桃園主要宮廟捐助，只要能做好事機會都不要錯過，「王董事長就是典範」。

王介禧表示，屏東工廠大火爆炸打火弟兄殉職，令人不捨，感謝張市長發心在第一時間召集各宮廟拋磚引玉，協助受難家屬走出傷痛，此外仁海宮歷年舉辦書法比賽目的，希望協助成年人修身養性、悟出養生之道，也讓青年學子在書法薰陶有寧靜的心，學業能夠更加精進，仁海宮未來會繼續承傳書法藝術。

桃園市長張善政（左一）頒獎金表揚仁海宮書法比賽優異學生。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）頒獎金表揚仁海宮書法比賽優異學生。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）頒獎金表揚書法比賽高中大專組前三名學生，左二為仁海宮董事長王介禧。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）頒獎金表揚書法比賽高中大專組前三名學生，左二為仁海宮董事長王介禧。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）頒獎金表揚書法比賽高中大專組第一名蔡宥安（左二），左一為仁海宮董事長王介禧。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）頒獎金表揚書法比賽高中大專組第一名蔡宥安（左二），左一為仁海宮董事長王介禧。記者曾增勳／攝影

屏東

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