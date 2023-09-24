竹市和平路20巷內又塌陷 管線汰換50戶停水7天

新竹市和平路20巷內道路昨天又塌陷，竹市府今天指出，現場自來水管線破裂已搶修，自來水公司已自昨天起汰換管線，預計7天內完工後會盡快復水，約有50戶受影響停水。

有民眾向中央社記者表示，竹市和平路20巷內道路日前坍塌後，昨天再發現又有塌陷情形，實在感到憂心，很怕住家會受到波及，盼市府要盡快協助處理，保障民眾居住安全。

新竹市政府今天表示，昨天已召開前進指揮所會議，各局處啟動各項安置作業，目前於管線施工停水期間，安排居民至鄰近的竹光國民運動中心進行盥洗，並每天由廠商提供飲用水與調派自來水車，解決民生用水需求。

竹市府表示，消防局也在施工期間開放公務車停車場供居民停放，解決巷弄內無法停車的問題，民政處已完成撤離人數調查，預作規劃準備。市府也會督促民間建設公司加速進行現場改善作業，盡快修復完成。

竹市府指出，此案日前已依違反建築法因此勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各新台幣3萬元，並視後續情況再行論處。

自來水公司告訴中央社記者，目前已在和平路20巷進行汰換管線工程，自昨天起施工而停水，預計7天內完工後會盡快復水，影響戶數約有50戶。

新竹市和平路20巷的路面21日出現坍塌造成坑洞，坍塌處也有漏水情形。