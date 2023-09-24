中台農業行銷展售會創2千萬效益 苗栗交棒雲林明年主辦
2023中台灣農業行銷展售會今天閉幕，今年主辦的苗栗縣政府統計9天、30餘萬人次參觀，創造約2000萬元商機，苗栗縣副縣長鄧桂菊交棒明年主辦權給雲林縣副縣長謝淑亞。
中台農業行銷展售會集結苗栗縣、台中市、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣6縣市農特產，9月16日開幕，今天下午2點舉行閉幕，鄧桂菊、謝淑亞等人出席，鄧桂菊表示，展售會展現6縣市強大的農業實力，讓更多民眾認識到了不同農特產品面貌。
鄧桂菊宣布明年的展售會將交棒給雲林縣，並致贈象徵祝福的注連繩藝品，謝淑亞感謝苗栗縣主辦了一場這麼成功的活動，每個館都業績長紅，她也順勢推銷雲林縣的文旦、滷肉飯、咖啡、筍子及醬油等產品，歡迎明年到雲林參加中台農業行銷展售會。
閉幕抽獎活動，鄧桂菊抽出最大獎1輛電動機車，由消費1萬多元的苗栗市邱姓女子獲得，為閉幕活動掀起高潮，縣府農業處長陳樹義表示，展售會凸顯中台灣農業的多元魅力，及農業的可持續發展和創新，9天帶來的商機加上周邊效益達到2000萬元，共有30餘萬人次參加，期待明年的展售會，再次為農業創造更多的機會和成功故事，一年比一年更加精采。
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