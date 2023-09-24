中台農業行銷展售會創2千萬效益 苗栗交棒雲林明年主辦

2023中台灣農業行銷展售會今天閉幕，今年主辦的苗栗縣政府統計9天、30餘萬人次參觀，創造約2000萬元商機，苗栗縣副縣長鄧桂菊交棒明年主辦權給雲林縣副縣長謝淑亞。

中台農業行銷展售會集結苗栗縣、台中市、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣6縣市農特產，9月16日開幕，今天下午2點舉行閉幕，鄧桂菊、謝淑亞等人出席，鄧桂菊表示，展售會展現6縣市強大的農業實力，讓更多民眾認識到了不同農特產品面貌。

鄧桂菊宣布明年的展售會將交棒給雲林縣，並致贈象徵祝福的注連繩藝品，謝淑亞感謝苗栗縣主辦了一場這麼成功的活動，每個館都業績長紅，她也順勢推銷雲林縣的文旦、滷肉飯、咖啡、筍子及醬油等產品，歡迎明年到雲林參加中台農業行銷展售會。